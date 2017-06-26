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Гильдия театральных менеджеров РФ готова поручиться за экс-директора "Гоголь-центра"

Культура
26 июня, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Члены гильдии просят "принять определение об отмене решения о заключении его под стражу, избрав иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы"

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Члены правления Гильдии театральных менеджеров РФ направили письмо в Московский городской суд, в котором заявили о готовности поручиться за бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Текст обращения опубликован на сайте гильдии.

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Пресненский суд Москвы 21 июня арестовал до 19 июля бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского по делу о хищении госсредств. Являющийся также экс-генеральным продюсером компании "Седьмая студия" Малобродский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных компании. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"Мы готовы поручиться, что А. А. Малобродский во время всего срока проведения предварительного следствия и судебных заседаний будет исправно являться по вызовам следственных и судебных органов, а также не намерен каким-либо образом воспрепятствовать производству по уголовному делу", - говорится в письме. Также гильдия просит "при рассмотрении апелляционных жалоб на постановление Пресненского районного суда города Москвы в отношении Малобродского учесть вышеуказанные обстоятельства и принять определение об отмене решения о заключении его под стражу, избрав иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы".

Члены Гильдии, среди которых директор "Сатирикона" Анатолий Полянкин, директор РАМТа Софья Апфельбаум, директор театра "Московская оперетта" Виктор Тартаковский и другие, "крайне обеспокоены сложившейся ситуацией". "Мы знаем Алексея Аркадьевича Малобродского как опытного организатора театрального дела, талантливого продюсера и хорошего товарища, - говорится в обращении. - Считаем, что решение Пресненского районного суда о заключении под стражу А. А. Малобродского является необоснованной мерой, не учитывающей конкретные обстоятельства дела и данные, характеризующие его личность".

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