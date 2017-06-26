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Рустам Хамдамов представил на Московском кинофестивале свой фильм "Мешок без дна"

Культура
26 июня, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Картина по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы "В чаще" снималась более пяти лет

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна" вошел в основной конкурс 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Режиссер в понедельник рассказал о ленте журналистам.

"Фильм снимался больше пяти лет", - отметил Хамдамов на пресс-конференции в Москве. Картина снята по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы "В чаще". Главные роли исполняют Светлана Немоляева, Анна Михалкова, Кирилл Плетнев, Сергей Колтаков, Елена Морозова и другие.

Светлана Немоляева отметила, что ей очень понравилось работать с Хамдамовым. "Так, как он работал со мной, как он меня видел, что предлагал - у меня такого не было никогда, - сказала актриса. - Это новый взгляд на многое".

Россию в основном конкурсе представляют сразу три фильма. Также это картина Владимира Котта "Карп отмороженный" с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым. Кроме того, в конкурсе участвует картина "Купи меня" Вадима Перельмана с Юлией Хлыниной, Анной Адамович и Светланой Устиновой.

Всего в конкурсе участвуют 13 картин.

В жюри, которое возглавляет режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, вошли режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия). Церемония награждения победителей пройдет 29 июня. После объявления лауреатов покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.

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Московский международный кинофестиваль - 2017
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