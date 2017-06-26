Владимир Этуш госпитализирован после падения на лестнице

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР, 95-летний актер Владимир после падения на лестнице у поликлиники доставлен в одну из московских клиник. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
"Этуш пошел в поликлинику, поднимаясь по лестнице, упал, к сожалению, супруга не смогла его удержать", - сказал Крок. По словам директора театра, актер доставлен в одну из московских больниц, пока другие подробности ему неизвестны.
Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, но датой рождения в паспорте значится 6 мая 1923 года. Поступив в театральное училище сразу после окончания школы, в сентябре 1941 года Этуш ушел добровольцем на фронт. В 1943 году под Запорожьем был тяжело ранен. После госпиталя получил вторую группу инвалидности и был комиссован. В 1944 году вернулся на 4-й курс Театрального училища имени Щукина.
В 1945 году Владимир Этуш окончил театральное училище и был приглашен преподавать в нем. В том же году он начал работать в Московском театре имени Вахтангова, с которым связана вся его жизнь.
Этуш до сих пор выходит на сцену в нескольких спектаклях. Владимир Этуш снялся более чем в 40 картинах, самыми известными ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971).
С 2003 года Владимир Этуш - художественный руководитель Щукинского училища.