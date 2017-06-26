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Врачи не нашли у Этуша переломов, но пока его оставят в больнице

Культура
26 июня, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

У актера диагностирован ушиб спины, однако для перестраховки врачи решили оставить его на несколько дней в реанимации, сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Врачи провели обследование состояния здоровья народного артиста СССР, 95-летнего актера Владимира Этуша после падения на лестнице, но не обнаружили переломов. Об этом в понедельник рассказал ТАСС директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Ранее СМИ сообщали, что доктора подозревают у Этуша перелом шейного отдела позвоночника. "После проверки состояния актера врачи выяснили, что у него ничего не сломано, есть только ушиб спины, - сказал директор театра. - Для перестраховки они решили оставить его на несколько дней в реанимации".

Ранее Крок сообщал ТАСС, что Этуш упал на лестнице у поликлиники. Спектакль "Бенефис", который должен состояться во вторник, будет перенесен.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, однако в паспорте датой рождения значится 1923 год. В сентябре 1941 года ушел добровольцем на фронт. В 1943 году после тяжелого ранения получил вторую группу инвалидности и был комиссован. В 1944 году вернулся на четвертый курс Театрального училища имени Щукина, после окончания которого был приглашен преподавать в нем, с 2003 года Владимир Этуш является художественным руководителем училища. В 1945 году поступил работать в Московский театр имени Вахтангова.

Владимир Этуш до сих пор выходит на сцену в нескольких спектаклях. Он снялся более чем в 40 картинах, самыми известными ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971).

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