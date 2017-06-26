"Трубадур" станет первым спектаклем "Геликон-оперы" с комментариями для слабовидящих

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Последняя премьерная серия текущего сезона московского театра "Геликон-опера" - "Трубадур" Верди - стартует во вторник, 27 июня. На показе 4 июля слабовидящие гости театра будут слышать в наушниках комментарии, помогающие им понять действия артистов и перемену декораций, сообщил журналистами режиссер-постановщик и художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.

"В театры ходит много пожилых людей, в том числе слабовидящих. А в нашем театре особо важно понимать, что происходит на сцене. Поэтому придуман грандиозный проект: комментатор по связи каждому плохо видящему человеку рассказывает все, что он видит на сцене", - сказал Бертман, отметив, что комментатор "был на всех репетициях и абсолютно точно знает спектакль".

Пилотный проект создан совместно с благотворительным Фондом Алишера Усманова "Искусства, наука и спорт" в рамках Программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд". Со следующего театрального сезона практически все спектакли "Геликона" будут сопровождаться тифлокомментированием.

"Трубадур" против войн

"Трубадур" - опера Джузеппе Верди в четырех действиях, написанная в 1853 году на либретто Сальваторе Каммарано. Сюжет построен на соперничестве двух влюбленных в прекрасную Леонору - графа ди Луна и приемного цыганского сына Манрико. Череда обманов, разоблачений и мести приводит к смерти последнего, который оказывается родным братом ди Луны.

"Сегодня очень сложное время, мы включаем телевидение и видим войны, видим постоянно кровь. История "Трубадура" сопряжена с этой темой, потому что речь идет об убийстве одного брата другим, и они не знают о своем родстве. Самое страшное в нашем времени - люди убивают друг друга не потому, что они такие ужасные, а потому что, во-первых, ими кто-то манипулирует, кому-то это выгодно, и во-вторых, потому что они делают это из ужасного чувства мести", - пояснил смысл постановки Бертман.

Музыкальным руководителем постановки стал испанский маэстро Оливер Диаз - главный дирижер Мадридского театра де ла Сарсуэлла. Художниками-постановщиками выступили Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева, хормейстером - Евгений Ильин.

Премьерная серия спектаклей "Трубадур" состоится 27, 28, 29 и 30 июня, 4 и 5 июля в зале "Стравинский".