Игры архитектурного разума: Фрэнк Ллойд Райт и его безграничное воображение

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Дома-купола с причудливыми антеннами, изящные пролеты мостов над рекой, башни-шпили до самых облаков, дискообразные аппараты, взмывающие в небо над огромными городскими парками... Такими представлял себе в 1958 году города будущего Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959), которого по праву считают самым знаменитым архитектором Америки 20-го столетия. Его чертежи, наброски, эскизы, модели зданий, возведенных по его проектам, представлены на открывшейся в Нью-Йорке выставке.

Творческое наследство Райта огромно: в его архиве, принадлежащем Музею современного искусства и Колумбийскому университету, хранятся более 500 тыс. страниц различных документов. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор истории и археологии Колумбийского университета Барри Бергдолл, занимающий должность одного из кураторов отдела архитектуры Музея современного искусства, за свою жизнь Райт создал около тысячи архитектурных проектов, и 532 из них были реализованы. "Это очень высокий показатель, — подчеркнул специалист. — У Райта была воплощена почти половина замыслов, в то время как у других архитекторов осуществлялся один проект из 10–12".

Небоскреб высотой в милю

Такой успех, по словам Бергдолла, зависел как от результатов архитектурных конкурсов, так и от смелости архитектурных решений. Одной из самых смелых для своего времени была идея Райта возвести небоскреб высотой в милю (1600 метров). Он представил ее на пресс-конференции в Чикаго в 1956 году. Это была чистая "игра разума" — у Райта не было заказчика на такое здание.

Фрэнк Ллойд Райт использовал свои проекты еще и как средство влияния на общественное мнение. Он пытался застолбить за собой место в истории, выдвигая проекты, казавшиеся для некоторых его современников странными и нереализуемыми Барри Бергдолл профессор истории и археологии Колумбийского университета

Тем не менее он серьезно занимался концепцией возведения сверхвысоких зданий, призванных радикально изменить городскую среду. Первые такие проекты Райта относились к 1927–1929 годам, когда он предложил новаторский проект небоскреба на юге Манхэттена, где отдельные секции этажей должны были монтироваться на одностолбчатую центральную опору.

По мнению Бергдолла, с этим проектом Райт на много десятилетий опередил свое время. "Я сам работал над проектами создания высотных зданий, — отметил профессор. — И считаю, что такие проекты исключительно важны и ценны именно с точки зрения перспектив".

Даже при нынешних технологиях, пояснил он, такой проект не удалось бы воплотить в металле и бетоне. Ведь самое высокое здание мира — "Бурдж-Халифа" высотой 828 метров — вполовину ниже, чем "небоскреб мечты" Райта.

"Стоит отметить, что Фрэнк Ллойд Райт использовал свои проекты еще и как средство влияния на общественное мнение, — добавил Бергдолл. — Проще говоря, это был рекламный ход. Он пытался застолбить за собой место в истории, выдвигая проекты, казавшиеся для некоторых его современников странными и нереализуемыми".

Гостиница "на краю" и суперпланетарий

Именно к этой категории относится разработанный Райтом в 1948 году проект строительства гостиницы в штате Аризона. Место под него он подобрал крайне необычное — самый край гигантского каньона. "Гостиница метеоритного кратера" (Meteor Crater Inn) должна была слегка нависать над обрывом, что, по замыслу архитектора, добавило бы ей привлекательности среди туристов.

Не думаю, что воображение Райта имело какие-либо пределы. Никто ведь не представлял, что задуманный им небоскреб высотой в милю когда-либо будет построен, а сейчас мы видим, как проекты таких зданий разрабатываются с использованием сверхмощных компьютеров Барри Бергдолл профессор истории и археологии Колумбийского университета

Столь же нетривиальным был и проект 1924–1925 годов, предусматривавший создание на вершине горы Шугарлоаф в штате Мэриленд циклопического сооружения, внешне напоминающего приземистую многоэтажную башню-зиккурат, на вершину которой можно было бы въехать по широкому спиральному пандусу. Владелец участка земли на горе Шугарлоаф — чикагский бизнесмен Гордон Стронг — хотел создать курорт примерно в часе езды от Вашингтона, и для привлечения туристов ему нужен был крайне необычный проект.

На вершине здания, под гигантским куполом, Райт предложил создать планетарий. "Я предлагаю вам увенчать вершину горы впечатляющим сооружением, выдержанном в архаичном стиле", — обращался архитектор к заказчику. Однако проект был отвергнут по, казалось бы, второстепенной причине: заказчик настаивал на том, чтобы в циклопическом здании были предусмотрены места для парковок машин туристов.

Дом "для всех"

Однако были у Райта и другие, более приземленные проекты, например в Дейлсберге (штат Вирджиния), где он "вписывал" дома в местность, решая при этом непростую задачу — как учесть интересы общественности и частных владельцев недвижимости.

"Одна из его идей как раз и состояла в том, чтобы сделать обычный дом уютным для "средней" американской семьи, — отметил Бергдолл. — В частности, в 1932 году, в разгар Великой депрессии Райта увлекла идея создания проекта "Маленькой семейной фермы" с участками земли от 0,4 до 2 гектаров. По плану Райта, обитатели этих ферм могли выделять часть земельных угодий под посевы тех культур, которые пользуются спросом, а на остальных землях заниматься садоводством и огородничеством и поставлять свою продукцию на рынки в больших городах. По словам Бергдолла, этот проект "децентрализованного расселения в сельской местности" архитектор развивал и рекламировал вплоть до 1958 года, когда начался процесс перемещения населения из центральных районов больших городов в пригородные зоны.

Отель, уцелевший при Великом землетрясении

Райт пытался объединить два совершенно разных архитектурных стиля — американский и японский — в проекте отеля "Империал" в Токио. Эта мысль, по словам Бергдолла, зародилась у архитектора в 1893 году, когда он ознакомился с японским павильоном на Всемирной выставке в Чикаго. В 1905 году он побывал в Японии, подробно изучал дворцовую архитектуру и к 1913 году предложил проект строительства здания рядом с императорским дворцом. К 1923 году "Империал" был построен, и, как подчеркнул Бергдолл, "в нем органически сочетались западный стиль и японская садовая архитектура".

Весьма показательно то, что здание уцелело при Великом землетрясении Канто магнитудой 8,3, которое 1 сентября 1923 года разрушило большую часть Токио. "Империал" простоял во всем своем великолепии вплоть до зимы 1967 года, когда отель был снесен в рамках проекта реновации центрального района японской столицы. По словам Бергдолла, "Империал" — самая важная из всех работ Райта, реализованных за пределами США, — "уцелел при мощном землетрясении, но поддался ударам чугунным шаром при демонтаже".

Поездка в Советский Союз

"Фрэнк Ллойд Райт ездил в Россию в 1937 году, — отметил Бергдолл. — И он был просто потрясен тем, что там увидел. Конечно, для консервативного по духу общества в США было странно, что он не был критически настроен в отношении Советской России. Но на него очень большое впечатление произвели эксперименты в промышленности и в сельском хозяйстве. Он был рад побывать там, но каких-то специальных проектов для России он не рассматривал".

Города, у которых названия нет...

Все творческое наследие Райта свидетельствует о том, что он заглядывал далеко в будущее, во времена, когда появятся материалы, пригодные для строительства его фантастических высотных конструкций.

"Не думаю, что воображение Фрэнка Ллойда Райта имело какие-либо пределы, — отметил Бергдолл. — Он всегда стремился выжать максимум из всего — из идей и из строительных материалов. Никто ведь не думал, что задуманный им небоскреб высотой в милю когда-либо будет построен, а сейчас мы видим, как проекты таких зданий разрабатываются с использованием сверхмощных компьютеров. Его воображение не знало покоя, он продолжал экспериментировать с идеями и строительными материалами. Для того, чтобы действовать таким образом, нужно было быть человеком с безграничным воображением и неиссякаемой энергией".

Игорь Борисенко