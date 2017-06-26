Владимир Этуш чувствует себя хорошо и намерен вернуться в театр

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР, 95-летний Владимир Этуш, госпитализированный в понедельник в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после падения на лестнице, уже чувствует себя хорошо и планирует поскорее вернуться к работе. Об этом рассказал ТАСС директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

"Я разговаривал с Владимиром Абрамовичем, голос у него бодрый. Я сказал, что он очень нас напугал, на это актер ответил: "Да я сам испугался, сейчас чувствую себя хорошо", - сказал директор театра.

По его словам, Этуш также поблагодарил всех за беспокойство и добавил, что находится в комфортных условиях - в одноместной палате реанимации.

"После проведенного обследования доктора не обнаружили у Этуша переломов, лишь ушиб спины, - сообщил Крок. - Но, учитывая солидный возраст Владимира Абрамовича, врачи планируют продержать его в больнице еще несколько дней. Однако он уже рвется на работу, мечтает поскорее вернуться, настроен очень оптимистично".

Спектакль "Бенефис" с участием Этуша, который должен состояться во вторник, будет перенесен. Вместо этой постановки артисты Вахтанговского театра сыграют "Маскарад".

Этуш до сих пор выходит на сцену в нескольких спектаклях. Он снялся более чем в 40 картинах, самыми известными ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" 1971).