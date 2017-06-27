В Японии стартует симфоническая программа "Русских сезонов"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Симфоническая программа "Русский сезонов" в Японии откроется во вторник гастролями Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением главного дирижера и художественного руководителя Юрия Симонова. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
"Первым городом, который примет прославленный российский коллектив, станет Кавасаки. Солировать в программе концерта будет одна из ведущих скрипачек Японии - Ясуко Отани. В программе - опера русского композитора Александра Порфирьевича Бородина "Князь Игорь", - отметили в пресс-службе.
Затем оркестр посетит японскую столицу с оперой Моцарта "Дон Жуан". Вместе с ним на сцену концертного зала "Опера Сити" выйдет японская пианистка Фудзико Хемминг. Далее гастроли коллектива пройдут в городах Мусасино, Мито, Ниигата, Фукуока, Ямагути, Миядзаки и Осака. Солистами программ станут Александра Конунова, Аими Кобаяши, Шиная Киозуко, Аяко Уехара, Джан Иномото.
2017 год ознаменован крупномасштабным международным проектом "Русские сезоны" в Японии. Программа проекта включает более 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года более чем в 45 городах Японии. В рамках "сезонов" пройдут гастроли более 20 прославленных российских учреждений культуры.
В Японии выступят российские музыкальные коллективы, в том числе Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Государственная академическая симфоническая капелла России, Государственный академический Мариинский театр с концертами симфонической музыки, Камерный оркестр Санкт-Петербурга, Северо- Кавказская государственная филармония имени В. И. Сафонова, а также ряда выдающихся отечественных музыкантов-солистов.
В рамках "сезонов" пройдут гастроли Большого театра и Малого драматического театра. Кроме того, запланировано проведение особо значимых выставок из российских музеев, фестивалей циркового искусства и российского кинематографа.