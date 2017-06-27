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На ММКФ покажут конкурсный российский фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна"

Культура
27 июня, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Фильм по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы "В чаще" снимали более пяти лет

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Конкурсный фильм российского режиссера Рустама Хамдамова "Мешок без дна" покажут во вторник гостям 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Накануне режиссер сообщил журналистам, что фильм по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы "В чаще" снимали более пяти лет. История происходит во время правления императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает князю сказку о мистическом убийстве царевича в лесу. Свидетели преступления рассказывают разные версии происшествия, которые отличаются от того, что произошло на самом деле.

Главные роли в ленте исполнили Светлана Немоляева, Анна Михалкова, Кирилл Плетнев, Сергей Колтаков, Елена Морозова и другие.

Также гостей смотра ждет аргентинская конкурсная лента "Симфония для Анны" Эрнесто Ардито и Вирна Молина. Действие ленты переносит зрителя в 1976 год - канун переворота. Подруги Ана и Иса мечтают о большой любви и когда-нибудь изменить мир. Ана влюбляется в мальчика из семьи, придерживающейся чуждых ее кругу политических взглядов, окружение начинает давить на девушку и подталкивать принять судьбоносные решения.

В документальном конкурсе зрителям покажут ленту Юлии Бобковой "Последний вальс". Главный герой фильма - композитор Олег Каравайчук - отправляется в свое последнее путешествие по дачному поселку Комарово, в котором он провел всю жизнь и написал большую часть музыкальных произведений. Последним произведением композитора-затворника стал "Вальс Комарово", который прозвучит в фильме впервые. Это станет прощанием художника со зрителями, его посланием и напоминанием о вечных ценностях.

Кроме того, в документальной программе мексиканская лента "Свобода дьявола" Эверадо Гонзалеза. Автор исследует проблемы того, как страх и неуверенность проникли на все уровни жизни мексиканского общества.

Российское кино и анимация

Российские программы в Доме кино представят ленты "Потерянное отражение" Елены Жигаевой, "Я и Уда" Олега Червоняка и "Турецкое седло" Юсупа Разыкова.

Россию в основном конкурсе ММКФ, помимо ленты "Мешок без дна", представляет также картина Владимира Котта "Карп отмороженный" с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым. Кроме того, в конкурсе участвует картина "Купи меня" Вадима Перельмана с Юлией Хлыниной, Анной Адамович и Светланой Устиновой.

Зрители также познакомятся с новой российской анимацией - лентами "Рыбы, пловцы, корабли" Дмитрия Геллера и Андрея Кулева, а также с работой Владлена Барбэ "Синдбад. Пираты семи штормов".

В жюри, которое возглавляет режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, вошли режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия). Церемония награждения победителей пройдет 29 июня.

После объявления лауреатов покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.

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