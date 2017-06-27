Группа Imagine Dragons привезет в Москву новый альбом

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Американская инди-рок-группа Imagine Dragons 17 июля выступит в московском СК "Олимпийский". В программу концерта войдут, в том числе, уже ставшие популярными треки с новой пластинки музыкантов "Evolve", представленной 23 июня, сообщили в пресс-службе организаторов гастролей.

"Сметая границы между поп-музыкой и роком, на своих концертах Imagine Dragons заставляют забыть о любых жанровых определениях: любой концерт группы - это сокрушительный гимн свету, звуку и мелодиям, которые заставляют подпевать многотысячную толпу, не оставляя никого равнодушным", - отметили в пресс-службе.

Помимо "Believer", "Thunder" и "Whatever It Takes", вошедших в последний альбом Imagine Dragons, поклонников ждут хиты группы с предыдущих пластинок.

Накануне приезда в Москву группа даст концерт в петербургском Ледовом дворце.

Группа Imagine Dragons была основана в 2008 году в Лас- Вегасе вокалистом Дэном Рейнолдсом. Первый же альбом группы, вышедший в 2012 году, - "Night Visions" - достиг второй позиции в авторитетном чарте Billboard 200. Вошедший в него сингл "It's Time" стал платиновым, "Radioactive" и "Demons" также долгое время не сходили с первых строчек хит- парадов. В 2014 году Imagine Dragons стала лауреатом премии "Грэмми" в номинации за лучшее исполнение рок-композиции.

В 2016 году в рамках тура в поддержку пластики "Smoke + Mirrors" группа с аншлагами выступила в Москве и Санкт-Петербурге.