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"Новые Елки" выйдут в прокат 21 декабря 2017 года

Культура
27 июня, 14:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

Сюжет будущего фильма пока не раскрывается. Общий бюджет ленты - 180 млн рублей

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МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Дата выхода фильма "Новые Елки" объявлена в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Базелевс" Тимура Бекмамбетова, картина выйдет в российский прокат 21 декабря 2017 года, во вторник состоялась премьера трейлера ленты.

Сценарий к фильму написали студенты из мастерской креативного продюсера "Новых Елок", режиссера двух новелл из этой картины Жоры Крыжовникова и продюсера Тимура Бекмамбетова. Над новеллами также работали режиссеры Дмитрий Киселев, Александр Карпиловский, Алексей Нужный и другие.

"Новые Елки" будут еще смешнее

В беседе с ТАСС Жора Крыжовников рассказал, что продолжение фильмов "Елки" будет значительно смешнее предыдущих картин. "Моя задача как креативного продюсера заключается в том, чтобы объединить режиссеров и сценаристов, - пояснил он. - Кроме традиционной новогодней атмосферы и мелодраматической ноты в "Елках" должен вырасти процент юмора, они должны быть значительно смешнее предыдущих частей".

Для этих же целей в проект пригласили актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. "Еще один яркий комедийный артист, думаю, поможет "Елкам" стать еще лучше", - добавил Крыжовников. В картине будут сниматься и герои прошлых фильмов - Иван Ургант и Сергей Светлаков, в целом же актерский состав обновят на 70%.

Бюджет и выход в прокат

Сюжет будущего фильма пока не раскрывается. Общий бюджет ленты - 180 млн рублей. Уже известно, что по итогам питчинга картина получит финансирование от Фонда кино по смешанной схеме - часть возвратная, часть безвозвратная.

Предполагается, что "Новые Елки" выйдут в прокат в конце декабря. "Фильм практически полностью отснят, осталась одна смена, поскольку у нас заболел актер", - отметил Крыжовников.

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