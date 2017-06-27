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Коллекцию ВМОМК им. Глинки пополнили 14 традиционных музыкальных инструментов из Мексики

Культура
27 июня, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Переданные инструменты из редких пород дерева, тыквы и глины войдут в экспозицию Музыкальных инструментов народов мира

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Посольство Мексики в РФ и Фонд культуры им. П. И. Чайковского в Мексике во вторник передали в дар Всероссийскому музейному объединению музыкальной культуры им. М. И. Глинки (ВМОМК им. Глинки) 14 музыкальных инструментов, созданных по сохранившимся древним образцам и старинным рисункам, сообщил генеральный директор ВМОМК Михаил Брызгалов.

"Четырнадцать мексиканских музыкальных инструментов, созданные современными мастерами по сохранившимся древним образцам и рисункам инструментов доколумбовой эпохи, преподносят в дар нашему музею", - отметил Брызгалов, подчеркнув, что подарки такого масштаба ВМОМК никогда не получал. Инструменты войдут в экспозицию Музыкальных инструментов народов мира.

Посол Мексики в Москве Норма Пенсадо Морено подчеркнула, что событие стало "еще одним шагом в совместной работе, которая объединяет музеи мировой культуры". "Любовь к музыке - это то, что объединяет наши народы, народы, у которых такой богатый музыкальный опыт", - заметила дипломат.

Историю инструментов с экзотическими названиями "водный барабан", "свисток ветра", "тенабарис" для рук и ног, "сонахас", "гуахэ", "гумро" и "распадор" показали в фильме "Музыка из прошлого". Материалом для изготовления инструментов послужили редкие породы дерева, тыква и глина. Переданные инструменты находятся в рабочем состоянии, что продемонстрировала президент Фонда культуры им. Чайковского в Мексике Мария Непомнящая.

Вечер "Россия и Мексика: искусство объединяет!" продолжило выступление мексиканки Габриэлы Хименес, мастерски владеющей искусством перкуссии, и российской альтистки Миланы Сооблевой. В программу "Философия ритма" вошли произведения Габриэлы Хименес, Алексиса Аранды (Мексика), Дэвида Нуна (США).

Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки - это хранилище уникального собрания нотных и литературных авторских рукописей, исследований по истории культуры, редких книг, нотных изданий, предметов из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов - крупнейшего собрания струнных инструментов мастеров разных стран и эпох. Среди хранящихся здесь инструментов - шедевры Страдивари, семей Гварнери, Амати. В состав объединения входят Центральный музей музыкальной культуры, музеи-квартиры А. Б. Гольденвейзера и Н. С. Голованова, Мемориальная усадьба Ф. И. Шаляпина, Музей "П. И. Чайковский и Москва", Музей С. С. Прокофьева и создаваемый Дом-музей С. И. Танеева.

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