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Путин присвоил Анне Большовой звание заслуженной артистки РФ

Культура
27 июня, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Большова известна по сериалам "Солдаты" и "Остановка по требованию". В "Ленкоме" она играла в спектаклях "Королевские игры", "Тартюф", "Юнона и Авось" и многих других постановках

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Анна Большова

Анна Большова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный артист РФ" актрисе театра и кино Анне Большовой. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Большовой Анне Леонидовне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком", - говорится в документе.

Анна Большова широко известна в качестве киноактрисы. Дебютной для нее стала роль в сериале "С новым счастьем!". Также актриса известна по сериалам "Солдаты" и "Остановка по требованию". Она снималась в нескольких десятках фильмов, в том числе "Мой личный враг", "Мамочки". В театре "Ленком" Большова играла в спектаклях "Королевские игры", "Тартюф", "Юнона и Авось" и многих других постановках.

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