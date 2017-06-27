Путин присвоил Анне Большовой звание заслуженной артистки РФ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный артист РФ" актрисе театра и кино Анне Большовой. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Большовой Анне Леонидовне - артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком", - говорится в документе.

Анна Большова широко известна в качестве киноактрисы. Дебютной для нее стала роль в сериале "С новым счастьем!". Также актриса известна по сериалам "Солдаты" и "Остановка по требованию". Она снималась в нескольких десятках фильмов, в том числе "Мой личный враг", "Мамочки". В театре "Ленком" Большова играла в спектаклях "Королевские игры", "Тартюф", "Юнона и Авось" и многих других постановках.