Конкурсные ленты из КНР, Индии и Бангладеш покажут на Московском кинофестивале

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Художественные ленты из Китая, Индии и Бангладеш в среду покажут на Московском международном кинофестивале (ММКФ) в рамках основного конкурса.

Китайская лента "Хохлатый ибис" режиссера Лян Цяо рассказывает о пекинском репортере по имени Винс Кан, который отправляется в родной город, чтобы сделать материал об обнаруженной там редкой птице - хохлатом ибисе - национальном символе Китая. Редкая находка заставила общество заговорить об экологической катастрофе, которая стала следствием индустриального развития КНР.

Зрителям ММКФ также представят конкурсную копродукцию Индии и Бангладеш "Утопленник" Мостафы Сарвара Фаруки. Фильм повествует о писателе и общественном деятеле Джаведе, который влюбляется в подругу своей дочери. Он разводится и берет в жены девушку. Дочь Джаведа из-за повышенного внимания отца к юной супруге чувствует себя униженной.

В конкурсной программе заявлены ленты "Апрельский сон длиной в три года" режиссера Рютаро Накагавы и аргентинская "Симфония для Анны" Эрнесто Ардито и Вирна Молина. Действие последней ленты переносит зрителя в 1976 год - канун правого государственного переворота в Аргентине. Подруги Ана и Иса мечтают о большой любви и надеются изменить мир. Ана влюбляется в юношу из семьи, придерживающейся чуждых ее кругу политических взглядов, окружение начинает давить на девушку и подталкивать ее к принятию судьбоносных решений.

Документальный конкурс

В документальном конкурсе зрителям продемонстрируют ленту "Раскаленный хаос" Сергея Дебижева, которая повествует о причинах революции 1917 года, Первой мировой войне, внешних и внутренних заговорах, приведших к крушению монархии и всего миропорядка.

Гости ММКФ увидят документальную мексиканскую ленту "Свобода дьявола" Эверадо Гонзалеза. Автор исследует проблемы того, как страх и неуверенность проникли во все сферы жизни мексиканского общества.

Зрителей также ждет документальный фильм "Молчание Адрианы" Лиссет Ороско. По сюжету, женщину, в свое время переехавшую в Австралию, внезапно арестовывают в 2007 году во время посещения своей семьи в Чили. Ее обвинили в работе на печально известную секретную полицию времен Пиночета DINA (Управление национальной разведки), но она отвергла все обвинения.

Швейцарская лента Жаклин Цюнд "Почти что здесь" повествует о трех пожилых людях, отправившихся на поиски счастья и смысла жизни. Боб меняет свою уютную квартиру на автотрейлер и живет в безлюдной калифорнийской пустыни. Комедиант Стив решает вернуться в город своего детства и отыскать старых друзей, а Ямада учится заново улыбаться, читая детям книги.

Восемь с половиной

В категории "8 1/2 фильмов" представят ленту каталонского режиссера Альберта Серра "Смерть Людовика XIV". Главную роль в ленте исполнил прославленный 72-летний французский актер Жан-Пьер Лео. Он сыграл умирающего монарха.

В центре сюжета находятся события августа 1715 года. После прогулки король Людовик XIV почувствовал боль в ноге, но в последующие дни он продолжил выполнять государственные дела, не обращая внимание на здоровье. Монарх стал быстро слабеть, началось его медленное угасание в окружении заботливых родственников и врачей.

В этом году Жан-Пьер Лео получил "Почетную пальмовую ветвь" 69-го Международного Каннского кинофестиваля.

Российские программы и "Эйфория окраин"

В Доме кино в течение дня будут показывать короткометражные фильмы российских режиссеров. Среди них - "Дым" Ивана Плечева, "Кризис среднего возраста" Алексея Наумова, "Бывшие" Ирины Бас, "Фэйк" Ованеса Петяна, "Время жить, время умирать" Михаила Полякова, "Впустите детей" Александра Домогарова, "Молоко" Дарьи Власовой и другие. Зрители смогут познакомиться с российской анимацией - работами "Создание" Юлии Байгуловой, "Среди черных волн" Анны Будановой и мультфильмом "Крякнутые каникулы" Виктора Лакисова.

Один из важных, по мнению критиков, фильмов смотра этого года представлен в программе "Эйфория окраины". Это лента венгерского режиссера Ильдико Эньеди "О теле и душе". Фильм завоевал главный приз Берлинале - "Золотого медведя".

Мастер рассказывает зрителю о неком волшебном лесе, в котором живут олени. Далее становится понятно, что эти животные снятся главным героям - молодой девушке и зрелому мужчине, которые работают на бойне. Оба видят один и тот же сон, где они предстают в обличье этих оленей, испытывая друг к другу сильные чувства. Но в реальности все оказывается гораздо сложнее, для признания в своих чувствах паре предстоит преодолеть множество внутренних преград.

Картина получила приз экуменического жюри, приз Международной федерации кинопрессы и приз газеты "Берлинер моргенпост" в рамках 67-го Берлинского международного кинофестиваля.

В программе в среду также заявлена лента "След зверя" Агнешки Холланд, которая была удостоена престижной награды имени Альфреда Бауэра на Берлинском кинофестивале. Картина повествует о пожилой женщине Янине Душейко, которая взяла на себя роль вершителя судеб. Этот фильм призывает уважать природу, он представляет собой протест против охоты и убийства животных для забавы. При этом он затрагивает тему роли женщин в современном мире, особенно женщин старшего возраста.

Жюри и награждение

В жюри, которое возглавляет режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, вошли режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).

Церемония награждения победителей пройдет 29 июня.

После объявления лауреатов покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.