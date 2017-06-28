Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Одним из хедлайнеров проходящего в Москве ХIII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова стал внук великого Чарли Чаплина, актер, режиссер, сценограф, музыкант, танцовщик, поэт, клоун и мим Джеймс Тьере. Все таланты 43-летнего мастера объединила его новая постановка "Лягушка была права", представленная в программе смотра. Показы спектакля, начавшиеся в понедельник, 26 июня, продолжились во вторник на сцене Театра имени Моссовета.

Действо, в котором заняты всего шесть исполнителей, длилось менее полутора часов. По завершении спектакля зрители более 10 минут стоя аплодировали Джеймсу Тьере. Своими впечатлениями поделился народный артист РФ Александр Филиппенко.

"Это нереально", - признался Филиппенко в интервью ТАСС. "Как все продумано, все расписано по нотам, как здорово все сделано. Сцена Театра Моссовета очень подходит для всей этой техники, но в данном случае человек выше робота", - отметил артист.

"Я впервые видел Джеймса Тьере, знаю, что он выступает в Москве уже в четвертый раз. Я потрясен", - сказал Филиппенко.

Лучший спектакль

"Мы уже четвертый раз привезли в Москву Джеймса Тьере, которого в свое время открыли для российской публики", - подтвердил ТАСС генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин.

Он напомнил, что еще восемь лет назад потомок гениального комика впервые выступил на Чеховском фестивале - сыграл свой спектакль, созданный в жанре "нового цирка", под названием "До свидания, зонтик".

На следующий Чехов-фест Джеймс Тьере привез другую работу - спектакль "Рауль". Еще через два года мастер представил в программе смотра постановку под названием "Красный табак", в которой объединились танец, цирк, драматическая игра и пантомима. Нынешний визит Джеймса Тьере уже четвертый по счету, и на сей раз он прибыл со спектаклем "Лягушка была права".

Эксперты называют спектакль "Лягушка была права" лучшей работой "тотального" артиста Джеймса Тьере, который "способен одновременно проделывать изящные кульбиты в воздухе, при этом не расставаясь со своей скрипкой, затем перелетать за пианино, вытряхивать из ушей фонтанчики соли и сплетаться в движении со своей сестрой-близнецом". "Зрители иногда совершенно теряются в этом зачаровывающем пространстве потустороннего мира, на грани между грезами и кошмаром. Главное здесь, пожалуй, не то, чтобы до конца понять происходящее, а почувствовать дыхание этого впечатляющего спектакля, вне времени", - утверждают критики.

Лучшая публика

"Чем больше я ставлю спектаклей, тем меньше хочу понимать, о чем они", - неожиданно заявил Джеймс Тьере российским журналистам.

"В кино ты должен рассказывать историю. В театре ты можешь просто слушать музыку, следить за движением или отпустить себя в путешествие. И я достиг этого состояния. Я больше не хочу рассказывать историй, я хочу играть с темой", - пояснил мастер свою творческую концепцию.

Он сообщил, что шоу создавалось целый год. Все технические конструкции декораций полностью на ручном управлении. Никаких компьютеров, только живые люди.

"Все мое вдохновение - из жизни. Она более сумасшедшая, чем любая фантазия, - утверждает Тьере. - Я родом из цирковой семьи с очень глубокими корнями. Так что теперь я просто отдаю все, что в меня заложили".

Особые слова потомок великого Чаплина посвятил публике. "Самое главное для меня - это зритель в зале, - признался он. - Русская публика очень серьезно относится к театру, пропуская его через сердце. И если люди в России отзываются, это очень глубокая реакция, очень сакральный, драгоценный момент, и я чувствую, что мы должны соответствовать этому высокому уровню".

Именно такую реакцию вызывает у российской публики спектакль "Лягушка была права", а его создатель и исполнитель Джеймс Тьере, выходя на поклоны, благодарит зрителей, говоря по-русски "спасибо". Показы спектакля продлятся в Москве до 30 июня, билеты на все представления давно и полностью раскуплены, сообщил ТАСС гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин.

Из биографии Джеймса Тьере

Джеймс Тьере родился в 1974 году в Лозанне в семье цирковых артистов Виктории Чаплин (дочери Чарли Чаплина) и Жан-Батиста Тьере. Вышел на цирковую арену в четыре года. Участвовал в спектаклях своих родителей "Воображаемый цирк" и "Невидимый цирк", выступая как акробат, также обучался танцам, игре на скрипке, овладевал мастерством мима и фокусника.

Работал в театре и кино с Питером Гринуэем, Бобом Уилсоном, Бено Бессонном, Колин Серо.

В 1998 вернулся на театрально-цирковую орбиту и основал "Компанию майского жука". Его первый спектакль "Симфония майского жука" ("майский жук" - кличка, которую ему дали родители за то, что он никогда спокойно не сидел на месте) отмечен многими призами, в частности, четырьмя "Мольерами" - самой высокой театральной премией Франции.

За время существования "Компанией майского жука" создан целый ряд заметных представлений. Огромный интерес вызвал спектакль Джеймса Тьере "До свидания, зонтик" (2007, удостоенный премии Мольера. Постановка получила признание публики не только во Франции, но и в Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго, Сиднее, Вене, Москве.

Затем Тьере поставил спектакли "Рауль" (2009), "Красный табак" (2013), самой новой работой стала постановка "Лягушка была права" (2016), за которую Джеймс Тьере получил премию Мольера в номинации "лучший театральный режиссер" сезона 2016/2017.

О Чехов-фесте

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года. Нынешний форум стал 13-м по счету и юбилейным по сути, отмечающим свое 25-летие.

Смотр проходит с 24 мая и продлится до 20 июля. За это время москвичам будет показано 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Киргизии, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи, Эстонии. По традиции Чехов-фест проведет и региональную программу: представит свои спектакли еще в двух городах России - Воронеже и Екатеринбурге.

Форум проходит при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Москвы, Министерства культуры РФ и департамента культуры города Москвы, а также правительственных и неправительственных организаций зарубежных стран.