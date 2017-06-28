Скончался актер фильма "Девушка с татуировкой дракона" Микаэл Нюквист

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Шведский актер Микаэл Нюквист, известный зрителям по шведской экранизации детективного романа "Девушка с татуировкой дракона", ушел из жизни во вторник в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал рак легких, сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на семью актера.

"Жизнерадостность и страсть Микаэла были заразительны для всех, кто знал и любил его. Его обаяние и харизма были неоспоримы. Его любовь к искусству чувствовали все, кому довелось поработать с ним", - цитирует издание заявление семьи.

Нюквист родился 8 ноября 1960 года в Стокгольме. Он исполнил роль детектива-журналиста Микаэла Блумквиста в экранизациях трилогии "Миллениум" писателя Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона" (Mn som hatar kvinnor, 2009), "Девушка, которая играла с огнем" (Flickan som lekte med elde, 2009) и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" (Luftslottet som sprngdes, 2009). На счету Нюквиста также числятся работы в картинах "Погоня" (Abduction, 2011), "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (Mission: Impossible - Ghost Protocol, 2011), "Джон Уик" (John Wick, 2014) и других.