Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скончался актер фильма "Девушка с татуировкой дракона" Микаэл Нюквист

Культура
28 июня, 5:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Причиной смерти 56-летнего актера стал рак легких

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Henny Ray Abrams

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Шведский актер Микаэл Нюквист, известный зрителям по шведской экранизации детективного романа "Девушка с татуировкой дракона", ушел из жизни во вторник в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал рак легких, сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на семью актера.

"Жизнерадостность и страсть Микаэла были заразительны для всех, кто знал и любил его. Его обаяние и харизма были неоспоримы. Его любовь к искусству чувствовали все, кому довелось поработать с ним", - цитирует издание заявление семьи.

Нюквист родился 8 ноября 1960 года в Стокгольме. Он исполнил роль детектива-журналиста Микаэла Блумквиста в экранизациях трилогии "Миллениум" писателя Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона" (Mn som hatar kvinnor, 2009), "Девушка, которая играла с огнем" (Flickan som lekte med elde, 2009) и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" (Luftslottet som sprngdes, 2009). На счету Нюквиста также числятся работы в картинах "Погоня" (Abduction, 2011), "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (Mission: Impossible - Ghost Protocol, 2011), "Джон Уик" (John Wick, 2014) и других.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швеция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
17
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
3
Масштабная выставка фотографий о Северной Корее открывается в Москве
26
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балета
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Венесуэле вертолет атаковал здание верховного суда
2
Госдеп: США не предъявят доказательств подготовки Дамаска к химической атаке‍
3
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
4
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку
5
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской
6
Японская делегация отправится на южные Курилы изучать возможности совместной деятельности
7
Скончался актер фильма "Девушка с татуировкой дракона" Микаэл Нюквист
Темы дня
Загрузка...
Реклама