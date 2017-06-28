Артисты из РФ и Белоруссии выступили на фестивале циркового искусства Circuba 2017

ГАВАНА, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Воздушная гимнастка из России и канатоходцы из Белоруссии выступили на международном фестивале циркового искусства Circuba 2017.

26-летняя Анастасия Хлескина из Салавата (Республика Башкортостан) исполнила без страховки сложные акробатические трюки на воздушных полотнах.

"Я пришла в цирк поздно - в 15 лет. Сначала занималась на воздушных ремнях, а потом перешла на полотна. На Кубе я впервые и вообще в первый раз принимаю участие в цирковом фестивале за границей", - рассказала корреспонденту ТАСС российская артистка.

По словам Хлескиной, после завершения фестиваля она планирует отправиться вместе с другими участниками в гастрольную поездку по Кубе, в рамках которой состоятся 100 представлений в девяти провинциях острова.

Канатоходцы из Белоруссии

Акробаты из белорусского Центра циркового искусства "Арена" показали номер под названием "Канатоходцы". В представлении принимали участие пять воспитанников "Арены". Самому старшему из них 22 года, самым младшим - по 14 лет. Все оборудование, специально изготовленное для этого номера и весящее около 300 кг, белорусы привезли с собой.

"Самый сложный трюк в этом номере - это когда артист идет по канату на ходулях, неся на плечах партнершу. Очень трудно удерживать равновесие, не чувствуя стопой канат. Номер существует уже несколько лет, но мы его каждый раз немного усложняем, добавляем новые трюки", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС участник труппы Дмитрий Соляник.

Как рассказал руководитель труппы Борис Кузнецов, центр циркового искусства "Арена" был создан в городе Мозырь (Гомельская область) в 2006 году. Сейчас в нем занимаются около 100 ребят. В феврале 2017 года канатоходцы "Арены" завоевали приз "Серебряный юниор" на престижном фестивале в Монте-Карло.

По словам организаторов Circuba, белорусов на Кубе очень ждали: такого номера на острове не видели с 1989 года.

Фестиваль Circuba

На фестиваль, который проходит на Кубе уже в 16-й раз, приехали артисты из 15 стран, в том числе Чили, Аргентины, Перу, США, Вьетнама, Франции, Великобритании, Испании и Италии. Самую крупную делегацию прислала Мексика. Все представления проходят в шатре на территории парка аттракционов на западе Гаваны.

Всего в программе Circuba 2017, который открылся 25 июня и продлится ровно неделю, 34 цирковых номера. В жюри вошли 12 профессионалов из разных стран. Им предстоит оценить каждый номер с точки зрения технического и артистического исполнения. Победители будут объявлены 30 июня.

Российские артисты не впервые участвуют в фестивале Circuba. В прошлом году три акробатки стали обладательницами второго приза. Годом ранее российская артистка Диана Степанова, жонглировавшая девятью кольцами одновременно, завоевала премию за оригинальность. В 2014 году российский дуэт силовых акробатов в составе Вячеслава Спирина и Станислава Котельникова получил гран-при фестиваля.

Традиция цирковых выступлений на Кубе насчитывает несколько столетий, однако собственная школа появилась здесь только в 1976 году. Спустя всего пять лет здесь прошел первый международный фестиваль циркового искусства.