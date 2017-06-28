Состояние Владимира Этуша улучшилось

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Состояние народного артиста СССР Владимира Этуша, который ранее был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, улучшилось, из отделения реанимации он переведен в отделение нейрохирургии. Об этом сообщили ТАСС в среду в медучреждении.
"Состояние пациента улучшилось, из отделения нейрореанимации он переведен в отделение нейрохирургии", - сказала собеседница агентства.
Ранее директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил ТАСС, что Этуш в понедельник пошел в поликлинику и, поднимаясь по лестнице, упал. У него диагностирован ушиб спины.
95-летний Этуш до сих пор выходит на сцену в нескольких спектаклях. Он снялся более чем в 40 картинах, самыми известными его ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971).