Состояние Владимира Этуша улучшилось

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Состояние народного артиста СССР Владимира Этуша, который ранее был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, улучшилось, из отделения реанимации он переведен в отделение нейрохирургии. Об этом сообщили ТАСС в среду в медучреждении.

"Состояние пациента улучшилось, из отделения нейрореанимации он переведен в отделение нейрохирургии", - сказала собеседница агентства.

Ранее директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил ТАСС, что Этуш в понедельник пошел в поликлинику и, поднимаясь по лестнице, упал. У него диагностирован ушиб спины.

95-летний Этуш до сих пор выходит на сцену в нескольких спектаклях. Он снялся более чем в 40 картинах, самыми известными его ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971).