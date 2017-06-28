Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком

НОВОСИБИРСК/САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года. Его обязанности исполняет замдиректора театра Снежана Любарь, сообщила ТАСС в среду глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

"Мы можем подтвердить информацию, что он [Кехман] ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года", - сказал Терешкова, добавив, что обязанности гендиректора теперь выполняет замдиректора театра Снежана Любарь.

Согласно информации из открытых источников, до прихода в НОВАТ Любарь занимала должность регионального менеджера по персоналу пивоваренной компании "Балтика".

В пресс-службе НОВАТ информацию об отпуске руководителя и назначении и. о. не подтвердили. "Я не знаю, кто исполняет обязанности директора. Гендиректор у нас Кехман, я с ним общаюсь почти каждый день по телефону, по электронной почте - по творческим вопросам. Я приказа о назначении и. о. не видел", - сказал пресс-секретарь НОВАТ Виктор Титов.

Кехман был назначен директором Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 года взамен Бориса Мездрича, который лишился поста из-за постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. По заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона прокуратура возбудила дело против Мездрича и Кулябина, однако суд счел, что состава преступления нет.

Отпуск не скажется на банкротстве Кехмана

Отпуск по уходу за ребенком не скажется на процедуре банкротства как физического лица генерального директора НОВАТ Владимира Кехмана. Об этом в среду ТАСС рассказал финансовый управляющий должника Михаил Бологов.

"По предварительной информации, отпуск не скажется на банкротстве (Кехмана). Процедура идет вне зависимости от его работы. Это его личная ответственность, а не ответственность его детей", - сказал собеседник агентства.

Дело о банкротстве

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга 13 июля 2017 года состоится очередное заседание по делу о банкротстве Владимира Кехмана. В конце июля 2016 года Арбитраж Петербурга признал Кехмана банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Как следует из материалов дела, с января 2015 года Кехман выкупил у кредиторов "Группы JFC" - "Сбербанк Лизинг", Сбербанка России, "Промсвязьбанка", банков "Санкт-Петербург" и "Уралсиб", Райффайзенбанка - долги на сумму 64,7 млн рублей.

Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей. Среди кредиторов - Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд рублей), Райффайзенбанк (420,1 млн рублей), "Промсвязьбанк" (1,7 млрд рублей), "Юникредит банк" (434,3 млн рублей), ООО "Аквамарин" (1,4 млрд рублей) и ООО "Пулковская торговая компания" (904 млн рублей). Ранее Арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования о признании на территории России определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом.