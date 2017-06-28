Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком

Мацуев готов провести акцию в Париже в поддержку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025Новости Урала 28 июня, 10:44
Рассмотрение жалоб на приговор уральским полицейским по делу о пытках перенесено на 5 июляНовости Урала 28 июня, 10:26
Тренер по гандболу: участие в Спартакиаде дает детям эмоциональный подъемСпорт 28 июня, 10:13
СМИ: РЖД обновляют парк медленнее, чем это предусматривалось стратегией развитияТранспорт 28 июня, 10:12
"Ведомости": Bulgaria Air и Onur Air компенсируют отмененные рейсы "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 28 июня, 10:08
В Швейцарии обнаружены следы динозавра, жившего 152 млн лет назадНаука 28 июня, 10:08
Конференция "Российская электроника. Поиск новых точек роста". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 28 июня, 10:04
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенкомКультура 28 июня, 9:37
Оргкомитет ЧМ-2022: доклад Гарсии подтверждает честность заявки КатараСпорт 28 июня, 9:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК/САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года. Его обязанности исполняет замдиректора театра Снежана Любарь, сообщила ТАСС в среду глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
"Мы можем подтвердить информацию, что он [Кехман] ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года", - сказал Терешкова, добавив, что обязанности гендиректора теперь выполняет замдиректора театра Снежана Любарь.
Согласно информации из открытых источников, до прихода в НОВАТ Любарь занимала должность регионального менеджера по персоналу пивоваренной компании "Балтика".
В пресс-службе НОВАТ информацию об отпуске руководителя и назначении и. о. не подтвердили. "Я не знаю, кто исполняет обязанности директора. Гендиректор у нас Кехман, я с ним общаюсь почти каждый день по телефону, по электронной почте - по творческим вопросам. Я приказа о назначении и. о. не видел", - сказал пресс-секретарь НОВАТ Виктор Титов.
Кехман был назначен директором Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 года взамен Бориса Мездрича, который лишился поста из-за постановки оперы "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина. По заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона прокуратура возбудила дело против Мездрича и Кулябина, однако суд счел, что состава преступления нет.
Отпуск по уходу за ребенком не скажется на процедуре банкротства как физического лица генерального директора НОВАТ Владимира Кехмана. Об этом в среду ТАСС рассказал финансовый управляющий должника Михаил Бологов.
"По предварительной информации, отпуск не скажется на банкротстве (Кехмана). Процедура идет вне зависимости от его работы. Это его личная ответственность, а не ответственность его детей", - сказал собеседник агентства.
В Арбитражном суде Санкт-Петербурга 13 июля 2017 года состоится очередное заседание по делу о банкротстве Владимира Кехмана. В конце июля 2016 года Арбитраж Петербурга признал Кехмана банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Как следует из материалов дела, с января 2015 года Кехман выкупил у кредиторов "Группы JFC" - "Сбербанк Лизинг", Сбербанка России, "Промсвязьбанка", банков "Санкт-Петербург" и "Уралсиб", Райффайзенбанка - долги на сумму 64,7 млн рублей.
Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей. Среди кредиторов - Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд рублей), Райффайзенбанк (420,1 млн рублей), "Промсвязьбанк" (1,7 млрд рублей), "Юникредит банк" (434,3 млн рублей), ООО "Аквамарин" (1,4 млрд рублей) и ООО "Пулковская торговая компания" (904 млн рублей). Ранее Арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования о признании на территории России определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом.