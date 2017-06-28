Микеле Плачидо представил свой новый фильм на ММКФ и побывал в московском метро

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, известный по роли комиссара Катани в сериале "Спрут", представил на 39-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) свою социальную драму "Семь минут", а также рассказал журналистам про свою поездку в столичном метро.

Картина вошла в программу "Мастера", зрители смогут увидеть ее вечером в среду, но прежде режиссер встретился с прессой. "Этот фильм выходит за рамки моего режиссерского опыта, - сказал Плачидо. - Чаще я снимал полицейские истории о преступлениях. Я приговорен работать в этом жанре, публика просит криминала". Однако, по словам режиссера, "наверное, даже в России многие знают", что героинями фильмов Плачидо становились и женщины, которые борются за свои права.

Сюжет нового фильма

Лента "Семь минут" рассказывает про хозяев текстильной фабрики, которые продают контрольный пакет большой корпорации. В договоре есть один пункт, который должен быть подписан рабочим советом. Одиннадцать женщин должны решить за себя и своих коллег, соглашаться ли на это предложение.

Самая большая проблема - страх

"Здесь героини - 11 женщин, мне очень хотелось сесть с ними за стол, поговорить о том, что их волнует", - пояснил Плачидо. Он добавил, что "сейчас рабочие Италии очень боятся потерять место, в частности, эмиграция создает огромную проблему". Режиссер отметил, что в Италию, по его данным, в год приезжает около 200-300 тыс. эмигрантов. "Это люди, которые бегут из краев, где ничего нет, они рассчитывают найти в Италии рай, - сказал Плачидо. - Подобные проблемы вынудили Англию выйти из Евросоюза, это большая угроза".

"Самая большая проблема сегодня - это страх, - продолжил свои рассуждения режиссер. - Это страх потерять рабочее место, страх потерять национальное самосознание. И в связи с этим политика не должна способствовать появлению нового фашизма или популизма, который провоцирует беспорядки". Также важно, считает Микеле Плачидо, говорить и об отсутствии диалога. "Я снял маленький фильм, но он поднимает много вопросов, также это отсутствие диалога - не только на этой фабрике, но и отсутствие диалога между Англией и Европой, Россией и Украиной", - заявил он.

Приз "Верю"

Микеле Плачидо случайно проговорился на встрече с журналистами, что в четверг на закрытии ММКФ получит специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского "Верю. Константин Станиславский". Это должно было стать известно только на самой церемонии.

"Моими учителями в искусстве были Толстой, Достоевский, Чехов, Пушкин, а Станиславский - их сын, - отметил режиссер. - Именно поэтому мне так приятно будет получить эту награду". Плачидо добавил, что очень гордится этой наградой.

Комиссар Катани в московском метро

Микеле Плачидо рассказал, что приехал в Москву во вторник вместе со своей супругой, продюсером его нового фильма Федерикой Винченти. "Мы почти сразу спустились в ваше метро, мне нравится смотреть на людей, которые входят и выходят из метро, - признался актер. - Правда, Федерика немного испугалась, говорят, что в Лондоне, в Париже метро опасно, но это не важно, нужно жить рядом со страхами людей".