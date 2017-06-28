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Студия "Ленфильм" планирует открыть свой филиал в Калининградской области

Культура
28 июня, 13:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Соглашение подписали врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и гендиректор киностудии Эдуард Пичугин

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© Юрий Белинский/TACC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Студия "Ленфильм" намерена открыть свой филиал на территории Калининградской области. Соответствующее соглашение подписали в среду врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и гендиректор киностудии Эдуард Пичугин.

"Ленфильм - это легендарный бренд в российском кинематографе, знак качества настоящего, хорошего кино. С приходом студии в регион мы делаем большой шаг вперед на пути развития собственной киноиндустрии - современной креативной отрасли, способной генерировать новые рабочие места, смежные бизнесы, продвигать туристическую привлекательность янтарного края", - сказал Алиханов.

Как отметил Пичугин, Калининградская область обладает ценным для кинематографа историко-культурным колоритом, атмосферой прибалтийской территории. "Но главное - в регионе действует многоуровневая эффективная инфраструктура поддержки бизнеса. Кинематограф получает приоритетное внимание со стороны властей региона", - сказал он.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых внедряется механизм рибейтов. Теперь кинопроизводители могут вернуть часть затрат, если выберут для съемки своих фильмов территорию региона. Около 20% этих выплат обеспечивает бюджет Калининградской области. В 2017 году на эти цели планируется выделить 20 млн рублей.

Этой мерой поддержки уже решили воспользоваться авторы двух новых телевизионных проектов компании Star Media. Калининград и города балтийского побережья выбраны для съемок драмы-детектива "Пробуждение" с Константином Хабенским в главной роли и остросюжетной драмы "Желтый глаз тигра", связанной с тематикой янтарной отрасли.

В июне 2017 года к развитию киноиндустрии в Калининградской области также присоединилась компания "Киноквант" Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Она планирует заниматься в регионе производством собственных телевизионных и кинематографических фильмов и организовать в Калининграде детско-юношескую киношколу.

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Алиханов, Антон Андреевич
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