Дирижер, глава колонии и журналист: главные роли Микаэла Нюквиста

Микаэл Нюквист родился в Стокгольме в 1960 году, и свои первые годы он провел в детском доме. Его быстро усыновили, но актер всю жизнь был одержим идеей найти биологических родителей.

Несколько лет назад он опубликовал автобиографическую книгу Just After Dreaming, в которой рассказал о детстве, о первых театральных опытах и о поиске родителей.

Мировую славу Микаэлу принесла роль детектива-журналиста в фильме "Девушка с татуировкой дракона", снятом по одноименному роману Стига Ларссона.

У себя на родине в Швеции Нюквист и до этой картины был известным и уважаемым актером. Он снимался в кино и играл в театре, его роли были отмечены престижными наградами. После же успеха "Девушки с татуировкой дракона" актера позвали в Голливуд: он снялся в лентах "Миссия невыполнима: Протокол фантома" и "Джон Уик". Последним крупным проектом Нюквиста должен был стать фильм о российской подлодке "Курск", который продюсирует Люк Бессон.

"Вместе", 2000 год

Трейлер фильма "Вместе

Для Нюквиста роль в фильме "Вместе" Лукаса Мудиссона стала первой большой ролью в кино. В комедии рассказывается о жителях коммуны хиппи в Стокгольме в 1970-е годы. Они целыми днями говорят о левых идеях, пропагандируют свободную любовь, ссорятся и мирятся. Но их жизнь кардинально меняется, когда к ним переезжает женщина с двумя детьми, сестра одного из персонажей, сбежавшая от мужа-агрессора.

Микаэл Нюквист исполнил роль мужа этой женщины — грубоватого алкоголика. И она принесла ему номинацию на шведскую национальную кинопремию Guldbagge Awards.

"Как на небесах", 2004 год

Трейлер фильма "Как на небесах

Этот фильм шведского режиссера Кея Поллака был номинирован на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Нюквист исполнил в ленте главную роль — роль известного дирижера, который бросил все и уехал жить в глухую деревню. Музыка перестала приносить ему радость, а слава начала тяготить. Но от призвания не скрыться — дирижеру вверяют местный церковный хор.

Фильм получил положительные отзывы критиков и был номинирован на премию Guldbagge Awards в восьми категориях, но не смог выиграть ни в одной.

"Девушка с татуировкой дракона", 2009 год

Трейлер фильма "Девушка с татуировкой дракона

Микаэл Нюквист снялся во всех трех фильмах, поставленных по серии книг "Миллениум" шведского писателя Стига Ларссона. Это "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки". Главные герои всех трех лент — скандально известный журналист Микаэль Блумквист и талантливая девушка-хакер Лисбет Саландер.

Кинотрилогия была неоднократно номинирована на престижные шведские и международные премии. А в 2011 году вышла американская экранизация "Девушки с татуировкой дракона". Режиссером фильма стал Дэвид Финчер, роль же журналиста Микаэля Блумквиста исполнил Дэниэл Крэйг.

"Колония Дигнидад", 2015 год

Трейлер фильма "Колония Дигнидад

Одним из последних фильмов Нюквиста стала картина "Колония Дигнидад", главную роль в которой исполнила Эмма Уотсон. Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается о молодой паре из Германии, которая оказывается в эпицентре военного переворота в Чили в 1973 году. Молодого человека ловят и отправляют в колонию Дигнидад. Поселение, которое числилось как благотворительное общество, на деле оказалось политической тюрьмой, в которой пытали и убивали тех, кто выступал против режима Пиночета. Микаэл Нюквист исполнил роль основателя колонии Пауля Шефера.

Виктория Сальникова