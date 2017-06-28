Дирижер, глава колонии и журналист: главные роли Микаэла Нюквиста

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Микаэл Нюквист родился в Стокгольме в 1960 году, и свои первые годы он провел в детском доме. Его быстро усыновили, но актер всю жизнь был одержим идеей найти биологических родителей.
Несколько лет назад он опубликовал автобиографическую книгу Just After Dreaming, в которой рассказал о детстве, о первых театральных опытах и о поиске родителей.
Мировую славу Микаэлу принесла роль детектива-журналиста в фильме "Девушка с татуировкой дракона", снятом по одноименному роману Стига Ларссона.
У себя на родине в Швеции Нюквист и до этой картины был известным и уважаемым актером. Он снимался в кино и играл в театре, его роли были отмечены престижными наградами. После же успеха "Девушки с татуировкой дракона" актера позвали в Голливуд: он снялся в лентах "Миссия невыполнима: Протокол фантома" и "Джон Уик". Последним крупным проектом Нюквиста должен был стать фильм о российской подлодке "Курск", который продюсирует Люк Бессон.
Для Нюквиста роль в фильме "Вместе" Лукаса Мудиссона стала первой большой ролью в кино. В комедии рассказывается о жителях коммуны хиппи в Стокгольме в 1970-е годы. Они целыми днями говорят о левых идеях, пропагандируют свободную любовь, ссорятся и мирятся. Но их жизнь кардинально меняется, когда к ним переезжает женщина с двумя детьми, сестра одного из персонажей, сбежавшая от мужа-агрессора.
Микаэл Нюквист исполнил роль мужа этой женщины — грубоватого алкоголика. И она принесла ему номинацию на шведскую национальную кинопремию Guldbagge Awards.
Этот фильм шведского режиссера Кея Поллака был номинирован на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Нюквист исполнил в ленте главную роль — роль известного дирижера, который бросил все и уехал жить в глухую деревню. Музыка перестала приносить ему радость, а слава начала тяготить. Но от призвания не скрыться — дирижеру вверяют местный церковный хор.
Фильм получил положительные отзывы критиков и был номинирован на премию Guldbagge Awards в восьми категориях, но не смог выиграть ни в одной.
Микаэл Нюквист снялся во всех трех фильмах, поставленных по серии книг "Миллениум" шведского писателя Стига Ларссона. Это "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки". Главные герои всех трех лент — скандально известный журналист Микаэль Блумквист и талантливая девушка-хакер Лисбет Саландер.
Кинотрилогия была неоднократно номинирована на престижные шведские и международные премии. А в 2011 году вышла американская экранизация "Девушки с татуировкой дракона". Режиссером фильма стал Дэвид Финчер, роль же журналиста Микаэля Блумквиста исполнил Дэниэл Крэйг.
Одним из последних фильмов Нюквиста стала картина "Колония Дигнидад", главную роль в которой исполнила Эмма Уотсон. Фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается о молодой паре из Германии, которая оказывается в эпицентре военного переворота в Чили в 1973 году. Молодого человека ловят и отправляют в колонию Дигнидад. Поселение, которое числилось как благотворительное общество, на деле оказалось политической тюрьмой, в которой пытали и убивали тех, кто выступал против режима Пиночета. Микаэл Нюквист исполнил роль основателя колонии Пауля Шефера.
Виктория Сальникова