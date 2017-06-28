Умер писатель Майкл Бонд, создавший серию книг о медвежонке Паддингтоне

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Английский писатель Майкл Бонд, создатель серии книг для детей о медвежонке по имени Паддингтон, скончался в возрасте 91 года. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

"С величайшей скорбью вынуждены сообщить, что Майкл Бонд, обладатель ордена Британской империи, создатель Паддингтона, одного из наиболее любимых детских персонажей, скончался у себя дома в возрасте 91 года от непродолжительной болезни", - приводит издание слова компании Harper Collins, издававшей книги Бонда.

Писатель опубликовал свою первую книгу о медвежонке из Перу, который приехал на Паддингтонский вокзал в Лондоне, в 1958 году. После успеха рассказов Бонд оставил работу в радиовещательной компании Би-би-си и целиком посвятил себя писательскому делу. Всего было издано более 20 книг с рассказами о приключениях медвежонка, которые разошлись тиражом более 35 млн экземпляров по всему миру.

По мотивам рассказов в 70-80-х годах XX века был снят мультсериал. В 2014 году на экраны кинотеатров вышел полнометражный фильм "Приключения Паддингтона" (Paddington, 2014), собравший более $250 млн в мировом прокате.