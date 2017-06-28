Конкурс оперных певцов "Бельведер" впервые пройдет в России

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Финальные туры и заключительный гала-концерт Международного конкурса оперных певцов имени Ганса Габора "Бельведер" впервые пройдут в России на сцене московского театра "Геликон-опера" с 1 по 6 июля. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС статс-секретарь - заместитель министра культура РФ Александр Журавский.

"История того, как "Бельведер" приехал в Россию, начинается на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В прошлом году Дмитрий Бертман рассказал о конкурсе, финальная часть которого будет проходить в 2017 году в "Геликон-опере". Тогда же готовилась встреча президента РФ с отечественными и зарубежными деятелями культуры, которые реализуют совместные проекты. И так получилось, что этот проект (конкурс "Бельведер" - прим. ТАСС) уже в прошлом году был презентован президенту", - пояснил Журавский.

Театр "Геликон" и конкурс "Бельведер" связывают давние партнерские отношения: отборочные туры смотра не раз проходили на московской сцене, а художественный руководитель "Геликона" Дмитрий Бертман в течение 15 лет был членом оперного жюри конкурса.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, принимать конкурс - это большая честь. "Сегодня в рамках "Геликона" мы имеем место, где настоящее, высокое музыкальное искусство реализуется во всех формах - от премьер и проката репертуарных спектаклей до мероприятий такого высокого уровня", - подчеркнул он.

Крупнейший оперный конкурс

Отборочные туры конкурса проходят по всему миру. В первом туре конкурсанты исполняют арии по выбору, во втором - из обязательной программы в зависимости от типа голоса.

В этом году заявки на участие подали более тысячи человек из 67 стран мира. До финала в Москве дошли 155 певцов из 42 стран, к которым после дополнительных прослушиваний присоединятся еще 5-6 участников, сообщил генеральный директор конкурса Хольгер Блек. "На сегодняшний день, по международным оценкам, вокальный конкурс "Бельведер" является самым большим по количеству вовлеченных стран", - заметил он.

Бертман подчеркнул отличие конкурса имени Ганса Габора от других смотров. "Это особый конкурс, он отличается от всех конкурсов мира, потому что в жюри сидят не вокалисты, а директора оперных театров мира, каст-директора - те, кто дает работу певцам дальше. На другие конкурсы многие певцы едут, чтобы взять денежную премию, а здесь самая большая ценность - быть замеченным всем профессиональным миром", - отметил худрук "Геликона".

Конкурсантов оценивает два жюри: "оперное", которое состоит из представителей индустрии, и "медиажюри", в которое входят представители профильных СМИ из разных стран.

Конкурс "Бельведер" проходит ежегодно с 1982 года. Смотр носит имя Ганса Габора, основателя Венской камерной оперы.