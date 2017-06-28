Предварительные результаты экспертизы икон Рублева ставят под сомнение его авторство

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея и НИИ реставрации завершат технико-технологическую экспертизу икон "Звенигородский чин" до конца года, делать выводы касательно авторства Андрея Рублева пока рано. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе галереи.
"Выводы делать рано. Результаты исследований, как уже проведенных, так и тех, которые еще предстоит осуществить, будут изложены в соответствующей публикации, которую мы надеемся представить широкой публике в течение ближайшего года", - сказал собеседник агентства.
Предварительные результаты ставят под сомнение авторство Андрея Рублева. Такие данные содержатся в заключении, которое есть в распоряжении ТАСС.
"Сравнение демонстрирует значительные различия между приемами того мастера (или мастеров), который исполнил иконы "Звенигородского чина" и автора иконы "Святой Троицы". Различия касаются практически всех элементов, составляющих индивидуальную художественную манеру, и являются столь существенными, что не могут быть объяснены эволюцией приемов одного мастера, даже с учетом того обстоятельства, что эти произведения разделяет почти четверть века", - говорится в документе Третьяковской галереи.
Не исключено, что над иконами "Звенигородского чина" работали два разных автора, о чем экспертам говорят "небольшие расхождения в особенностях подготовительного рисунка и системы наложения красочных слоев между центральной иконой Спаса и иконами архангела Михаила и апостола Павла".
Директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин рассказал ТАСС, что сомнения об авторстве у специалистов, занимающихся изучением древнерусского искусства, периодически возникают.
"Исследования произведений продолжаются. Возникают новые методы технико-технологических и химических исследований, которые позволяют более точно атрибутировать памятники. Дело в том, что, когда Игорь Грабарь в начале ХХ века устанавливал авторство данной работы, он не обладал всем диапазоном исследований, какие есть у специалистов в наше время. Это естественный процесс, что и дает исследователям дополнительную информацию к размышлениям", - подчеркнул Миндлин.
Председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член патриаршего совета по культуре Леонид Калинин объяснил ТАСС, что церковь не участвует в экспертизах.
"Экспертный совет по церковному искусству не привлекался к данному вопросу, и оценок до прохождения экспертизы мы давать не можем", - заявил он.
Иконы "Звенигородский чин" представляют собой три изображения: "Христа Вседержителя", "Архангела Михаила" и "Апостола Павла", предположительно, написанные на рубеже XIV-XV веков. Работы были найдены в 1918 году в Звенигороде. В 1926 году искусствовед и реставратор Игорь Грабарь, проведя ряд сравнений "Звенигородского чина" с иконой "Святая Троица", а также росписями Успенского собора во Владимире, отнес авторство этих икон Андрею Рублеву.