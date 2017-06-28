Улицы нового микрорайона Тамбова назовут в честь 29 писателей

Торгованов продолжит работу в сборной России по гандболуСпорт 28 июня, 18:20
Результат мужской сборной РФ по гандболу в отборе к ЧЕ-2018 признан неудовлетворительнымСпорт 28 июня, 18:11
Прядкин: предпосылки, что "Зенит" будет играть в РФПЛ на стадионе "Санкт-Петербург", естьСпорт 28 июня, 18:04
Прядкин: матчи "Урала" в РФПЛ могут проходить в манеже в случае суровых погодных условийСпорт 28 июня, 18:00
Орел и голубь: почему встреча президентов США и Южной Кореи будет непростойМеждународная панорама 28 июня, 18:00
Дирижер, глава колонии и журналист: главные роли Микаэла НюквистаКультура 28 июня, 17:53
Арбитражный суд принял к производству иск кредитора к ФК "Кубань" почти на 1,6 млн рублейСпорт 28 июня, 17:48
Трамп принял приглашение Макрона посетить Францию 14 июляМеждународная панорама 28 июня, 17:45
На восстановление российских памятников культуры нужно около 500 млрд рублейКультура 28 июня, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новый жилой микрорайон Тамбова получит название Литературный, а улицы в нем будут названы в честь русских писателей, сообщили в среду ТАСС в администрации города. Соответствующее решение было принято в Тамбовской городской думе.
"Тамбовская городская дума приняла решение назвать новый микрорайон Литературным. Таким образом, теперь в городе появятся проспект имени Пушкина, улица Грина, Солженицына, Платонова, Пастернака, Бурлюка, Баратынского, Замятина, Бунина, Цветаевой, Мандельштама и других известных деятелей литературы", - сказала ТАСС председатель комитета архитектуры, развития и реконструкции администрации Тамбова Надежда Лошакова.
Идея назвать микрорайон в честь деятелей литературы принадлежит тамбовским студентам-филологам. В начале каждой улицы планируется повесить памятные таблички, рассказывающие о судьбе писателя, в честь которого названа та или иная улица.
Новый микрорайон включает в себя два земельных участка площадью 120 га и 62,3 га. Эта земля будет распределена между льготниками, в том числе, ветеранами и многодетными семьями под малоэтажную жилую застройку. Проживать в нем будут порядка 4,5 тыс. человек.