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На восстановление российских памятников культуры нужно около 500 млрд рублей

Культура
28 июня, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Эта сумма в 10 раз превышает объемы, предусмотренные бюджетом

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Вадим Соловьев

Вадим Соловьев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Около 400-500 млрд рублей необходимо для восстановления российских памятников истории и культуры.

Об этом сообщил ТАСС генеральный директор распорядительной дирекции Министерства культуры РФ Вадим Соловьев со ссылкой на материалы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"Необходимо 400-500 млрд рублей единовременно", - сказал Соловьев в кулуарах конференции ИД "Коммерсантъ" "Инвестиции в историю: пятиэтажка, которую никогда не снесут".

Эти суммы в 10 раз превышают объемы, предусмотренные федеральным бюджетом, отмечается в материалах Госдумы. По словам представителя Минкультуры, в данную сферу необходимо привлекать частные инвестиции.

"Бюджет не способен выдержать нагрузку по сохранению всех памятников, которые выявлены, - сказал Соловьев. - Таких денег в бюджете просто нет. Поэтому нужно привлекать инвесторов, находить для объектов новых собственников".

Достойны заботы

"Государство должно определиться: какие объекты оно передавать не будет (например, государственное учреждение, музей, санаторий или пансионат), а все остальное в целях спасения необходимо отдать в руки собственников этих объектов", - пояснил он. В качестве примера он привел памятник федерального значения - ярославскую мануфактуру времен Петра I. "У старейшей фабрики России даже есть арендатор, готовый выкупить здание на торгах, чтобы спасти его, но вот уже пять лет государство, Росимущество и инвесторы не могут сойтись в общих точках", - добавил представитель Минкультуры.

Соловьев назвал и другие памятники архитектуры, нуждающиеся в реставрации. "Я могу назвать особо близкие моей душе и сердцу, - сказал он. - Среди них Новым Иерусалим, Московская консерватория, Театр Наций, Гостиный двор - это часть моей жизни, те объекты, с которыми я работал".

"Но остальные разве менее достойны заботы? От Большого театра и Мариинки до самой маленькой церкви в селе, которая обречена на уничтожение. А если село вымерло и в нем ничего не осталось, кроме этого шедевра, кто о нем похлопочет? Получается, он обречен?" - отметил он.

Всего в России насчитывается свыше 160 тыс. объектов культурного наследия. "Только в отношении 15% этих памятников уместно будет сказать, что они находятся в удовлетворительном состоянии. При этом 84 тыс. объектов - это памятники истории и культуры федерального значения, остальные объекты - региональные и муниципальные памятники", - добавил Соловьев.

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