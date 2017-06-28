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Всероссийский фестиваль визуальных искусств в "Орленке" соберет 3,5 тыс. детей

Культура
28 июня, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В конкурсной части будут представлены 68 художественных и анимационных фильмов

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. XXI Всероссийский фестиваль визуальных искусств пройдет во Всероссийском детском центре "Орленок" со 2 по 8 июля 2017 года.

Участниками фестиваля станут свыше 3,5 тыс. детей из России, Чехии, Болгарии и Венгрии, сообщили в среду ТАСС организаторы фестиваля.

"Его цель - познакомить детей и взрослых с последними достижениями в сфере визуальных искусств: современным направлением киноискусства, новыми детскими игровыми и анимационными фильмами, фото, телепрограммами", - говорится в сообщении организаторов.

В этом году в рамках фестиваля будут работать номинации: "Режиссеры 21 века", "Анимация" (полнометражная и короткометражная), "Телевидение", "Фотокросс", "Кинематограф". В жюри войдут, в частности, советский и российский актер, сценарист и театральный педагог Александр Кузнецов, советский и российский актер, сценарист, поэт Вадим Жук, художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская, лауреат премии ТЭФИ Екатерина Уфимцева.

В конкурсной части будут представлены 68 художественных и анимационных фильмов. Одним из центральных событий фестиваля станет открытие выставки "Волшебный гардероб" Киностудии М. Горького. Среди ее экспонатов - несколько десятков раритетных костюмов и головных уборов из самых известных сказочных фильмов, в том числе "Морозко", "Варвара-краса, длинная коса", "Конек-горбунок".

Кроме того, участников ожидают мастер-классы и творческие встречи с известными артистами, заслуженными деятелями кино и телевидения.

Президентом фестиваля является заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель журнала "Ералаш" Борис Грачевский, вице-президентом - актриса и певица Елизавета Арзамасова. Попечительский совет возглавляет депутат Госдумы, народный артист России, кинорежиссер Станислав Говорухин.

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