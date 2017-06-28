В Пекине покажут выставку, посвященную коронации русских царей

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Москва и Пекин в 2019-2020 годах планируют обменяться выставками, посвященными коронации монархов.
Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
"Мы планируем в 2019 году организацию в музее Гугун (комплекс императорских дворцов в Пекине - прим. ТАСС) выставки, посвященные коронации русских царей и императоров. Аналогичная ответная выставка из КНР пройдет в Кремле, и сейчас наши китайские друзья занимаются концепцией и подбором экспонатов", - рассказала она.
"Мы, конечно, не собираемся демонстрировать государственные регалии, которые нельзя вывозить с территории государства. Но их изображения, сделанные очень хорошими русскими художниками в XIX веке, - покажем. Мы также привезем большинство тех предметов, которые можно вывозить. Думаю, что эта выставка привлечет большое внимание китайских посетителей", - отметила директор историко-культурного музея-заповедника.
По ее словам, речь идет о предметах, которые имели символическое значение во время коронации русских царей и императоров, таких как шапка Мономаха, традиционные костюмы, троны, короны, скипетры, державы. "Соответствующая аналогичная выставка из Китая у нас будет, наверное, в 2020 году в Кремле. Нам было очень интересно, каким образом проходила церемония вступления на престол китайских императоров, какого рода символические документы подписывались, какие обряды проводились", - отметила Елена Гагарина.
По ее словам, также прорабатывается возможность проведения выставок и с Гонконгом. "Мы обсуждали пока только общие планы. Будем думать над тем, что мы можем конкретно предложить нашим друзьям из Гонконга. Сделаем несколько концепций различных выставок, которые могут быть здесь интересны", - резюмировала собеседник агентства.
В Гонконге она приняла участие в работе "музейного саммита", на который съехались кураторы ведущих музейных учреждений из КНР, США, Великобритании, Австралии, Индии и ряда других стран.