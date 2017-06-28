Дэвид Линч получил почетный приз Римского кинофестиваля

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РИМ, 28 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Известный американский режиссер Дэвид Линч удостоен почетного приза Римского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Об этом сообщает в среду новостной телеканал Rai News 24.
71-летний представитель американского независимого кино, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф, за свою долгую карьеру снял всего 10 полнометражных картин, и многие из них, такие как "Человек-слон" (The Elephant Man, 1980), "Синий бархат" (Blue Velvet, 1986), "Дикие сердцем" (Wild at Heart, 1990), стали классикой кино.
Кинокритики указывают, что Линч во многом предвосхитил появление таких феноменов в кино, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и братья Коэны. Но наибольшую популярность у широкой публики Линч приобрел после выхода мистического сериала "Твин Пикс" (Twin Peaks) в 1990 году. В нынешнем сезоне выходит продолжение саги о расследовании загадочного убийства старшеклассницы Лоры Палмер в провинциальном городке. Все 18 новых серий снимал сам Линч.
Для конкурсного показа в Аудиториуме Парка музыки отобрано 35 картин. Среди них - "Удача Логана" (Logan Lucky) американца Стивена Содерберга, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля. Полный список фильмов будет оглашен на пресс-конференции, назначенной на 10 октября.
В рамках творческого марафона запланированы встречи с видными деятелями мировой культуры. Помимо Дэвида Линча, творческий вечер проведет британский актер, обладатель "Золотого глобуса" Иэн Маккеллен. В списке гостей кинофестиваля - канадский режиссер, прозванный критикой в свое время вундеркиндом мирового кино, Ксавье Долан, американский писатель Чак Паланик, автор культового романа "Бойцовский клуб", экранизированного в 1999 году Дэвидом Финчером, и британская актриса, обладательница премии "Оскар" Ванесса Редгрейв.
Объявлено также, что состоится специальный показ конкурсного фильма "Нью-Йорк сферату" (NYsferatu) итальянского режиссера Андреа Мастровито в сопровождении симфонического оркестра "Луиджи Боккерини" из города Лукка.
Как сообщает дирекция смотра, вновь появится секция "Ретроспектива", посвященная восстановленным кинофильмам прошлого.
Римский международный кинофестиваль пройдет в в 12-й раз с 26 октября по 5 ноября.