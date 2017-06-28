Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ленфильм готов уже в этом году открыть представительство в Калининградской области

Культура
28 июня, 19:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

В свою очередь врио губернатора области Антон Алиханов заверил, что помещение будет выделено в ближайшее время

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Студия "Ленфильм" готова уже в третьем квартале нынешнего года открыть представительство в Калининградской области. С таким предложением генеральный директор студии Эдуард Пичугин обратился к врио губернатора области Антону Алиханову. В среду они подписали на "Ленфильме" соглашение о сотрудничестве с целью создания в регионе современной кинопроизводственной базы, способной обслуживать кино и телепроекты любой сложности.

"Мы предложили руководству Калининградской области в рамках исполнения соглашения о намерениях рассмотреть возможность предоставления в третьем квартале 2017 года помещения в существующем административном здании на территории города Калининграда", - сказал Пичугин. По его словам, студия готова предоставить из своего технического арсенала "пару комплексов для кинематографистов". В свою очередь Алиханов заверил, что помещение будет выделено в ближайшее время.

С целью подготовки "второго звена специалистов съемочных групп" - помощников и ассистентов режиссеров, операторов, художников руководитель студии предложил разработать новые образовательные направления по специализации кинопроизводства в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Для развертывания этой образовательной деятельности будет использован пятилетний опыт ленфильмовской киношколы, которая помогла студии наладить подготовку специалистов.

Еще одно направление содружества - предложение "Ленфильма" оказать содействие в кинофикации городов Калининградской области, поскольку в четырнадцати ее городах на сегодня нет ни одного современного кинозала. Студия предложила рассмотреть возможность консультативной поддержки со стороны специалистов киностудии по репертуарному планированию, рекомендации по оснащению кинооборудованием помещений муниципальных учреждений (домов культуры и кинотеатров), управлению операционной деятельностью кинотеатров. "Наши специалисты обладают успешным опытом по управлению 20 кинозалами в малых городах Тульской области", - сказал Пичугин. Этот проект будет рассматриваться отдельно.

Все направления вписываются в перспективную программу региона, который, как сказал Алиханов, "в последние годы стал активной площадкой для развития кинобизнеса". "Мы хотим создать новую отрасль в регионе - продвижение его через кино и создание новых рабочих мест в части кинобизнеса", - добавил врио губернатора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Алиханов, Антон Андреевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
17
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
3
Масштабная выставка фотографий о Северной Корее открывается в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
2
Пентагон: ВС РФ быстро обретают способности вести весь спектр современных операций
3
Парламент Приднестровья лишил неприкосновенности экс-президента Шевчука
4
Путин: ряд иностранных спецслужб поддерживают экстремистские группировки у границ РФ
5
Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США
6
Глава СВР заявил об агрессивности НАТО в отношении России
7
СМИ: агенты ФБР провели беседы с сотрудниками "Лаборатории Касперского" в США
Темы дня
Загрузка...
Реклама