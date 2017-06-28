Ленфильм готов уже в этом году открыть представительство в Калининградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Студия "Ленфильм" готова уже в третьем квартале нынешнего года открыть представительство в Калининградской области. С таким предложением генеральный директор студии Эдуард Пичугин обратился к врио губернатора области Антону Алиханову. В среду они подписали на "Ленфильме" соглашение о сотрудничестве с целью создания в регионе современной кинопроизводственной базы, способной обслуживать кино и телепроекты любой сложности.

"Мы предложили руководству Калининградской области в рамках исполнения соглашения о намерениях рассмотреть возможность предоставления в третьем квартале 2017 года помещения в существующем административном здании на территории города Калининграда", - сказал Пичугин. По его словам, студия готова предоставить из своего технического арсенала "пару комплексов для кинематографистов". В свою очередь Алиханов заверил, что помещение будет выделено в ближайшее время.

С целью подготовки "второго звена специалистов съемочных групп" - помощников и ассистентов режиссеров, операторов, художников руководитель студии предложил разработать новые образовательные направления по специализации кинопроизводства в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Для развертывания этой образовательной деятельности будет использован пятилетний опыт ленфильмовской киношколы, которая помогла студии наладить подготовку специалистов.

Еще одно направление содружества - предложение "Ленфильма" оказать содействие в кинофикации городов Калининградской области, поскольку в четырнадцати ее городах на сегодня нет ни одного современного кинозала. Студия предложила рассмотреть возможность консультативной поддержки со стороны специалистов киностудии по репертуарному планированию, рекомендации по оснащению кинооборудованием помещений муниципальных учреждений (домов культуры и кинотеатров), управлению операционной деятельностью кинотеатров. "Наши специалисты обладают успешным опытом по управлению 20 кинозалами в малых городах Тульской области", - сказал Пичугин. Этот проект будет рассматриваться отдельно.

Все направления вписываются в перспективную программу региона, который, как сказал Алиханов, "в последние годы стал активной площадкой для развития кинобизнеса". "Мы хотим создать новую отрасль в регионе - продвижение его через кино и создание новых рабочих мест в части кинобизнеса", - добавил врио губернатора.