Московский Международный кинофестиваль в 39-й раз объявит своих победителей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) закрывается в четверг в кинотеатре "Россия". На торжественной церемонии будут объявлены лауреаты смотра, который проходил в столице в 39-й раз. Закроет фестиваль новая картина Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.

С 22 июня зрители смогли посмотреть 247 фильмов на самый разный вкус. В основном конкурсе было представлено 13 картин. В состав жюри входили председатель судейской коллегии, режиссер и продюсер Йорн Йохан Доннер (Финляндия), режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).

Предсказать выбор жюри практически невозможно, однако в кулуарах фестиваля критики пытаются выделить своих фаворитов. Так, среди главных лидеров большинство опрошенных ТАСС киноведов называют российский фильм "Мешок без дна" Рустама Хамдамова. Картина снята по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы "В чаще". Главные роли исполняют Светлана Немоляева, Анна Михалкова, Кирилл Плетнев, Сергей Колтаков, Елена Морозова и другие.

Также среди фаворитов - японский фильм "Апрельский сон длиной в три года" (режиссер Рютаро Накагава) про хранящего тайну учителя, китайская картина "Хохлатый ибис" (режиссер Лян Цяо) о расследовании пекинского репортера; созданная в совместно кинематографистами Индии и Бангладеш лента "Утопленник" (режиссер Мостаыа Сарвар Фаруки) про писателя и общественного деятеля, который влюбляется в подругу своей дочери.

В номинации "За лучшее исполнение женской роли" победу прочат Марине Нееловой, сыгравшей пожилую учительницу в российском фильме "Карп отмороженный" Владимира Котта.

Главные призы фестиваля

На ММКФ, в частности, будет вручен главный приз - "Святой Георгий" лучшему фильму основного конкурса. Также объявят обладателей спецприза жюри, наград за лучшую режиссерскую работу, лучшее исполнение мужской и женской ролей. Кроме того, отметят лучшие фильмы конкурсов документального и короткометражного кино.

Также в четверг, до основной церемонии, назовут обладателей приза зрительских симпатий и наград от критиков и киноклубов.

Приз "Верю"

Интрига должна была разрешиться только на церемонии, однако обладатель специального приза за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский" стал известен заранее. Почетную награду получит итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, знакомый зрителям по роли комиссара Каттани в сериале "Спрут". Артист случайно проговорился об этом во время встречи с прессой.

По словам Плачидо, своими учителями в искусстве он считает таких писателей, как Лев Толстой, Федор Достоевский, Антон Чехов, Александр Пушкин, а Станиславский был продолжателем их традиций. Плачидо добавил, что очень гордится этой наградой.