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Один из первых автопортретов Энди Уорхола продан на аукционе Sotheby’s за $7,7 млн

Культура
29 июня, 2:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, июня. /ТАСС

Самым дорогим лотом торгов стала безымянная картина американского граффити-художника Жан-Мишеля Баския - она ушла с молотка за $8,3 млн

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ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Одна из первых работ серии автопортретов американского художника Энди Уорхола была продана в среду на аукционе Sotheby’s за 6 млн фунтов стерлингов ($7,7 млн). Эта работа стала одним из главным лотом вечерних торгов произведениями современного искусства.

"В эпоху Instagram известное предсказание Уорхола о том, что "в будущем каждый сможет стать известным за 15 минут", еще никогда не ощущалось столь пророческим. Первые автопортреты художника, которые были созданы с помощью полароидных снимков, сделанных в фотокабине нью- йоркского магазина, еще никогда не были столь актуальными для современной культуры. Это произведение огромной художественной и исторической важности, которое знаменует переломный момент, когда Уорхол присоединился к величайшим автопортретистам", - сказал ведущий специалист Sotheby’s Джеймс Севьер в сфере современного искусства.

Самым дорогим лотом нынешних торгов стала не имеющая названия картина американского граффити-художника и неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския, написанная в 1983 году. Она ушла с молотка за 6,5 млн фунтов ($8,3 млн).

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