Один из первых автопортретов Энди Уорхола продан на аукционе Sotheby’s за $7,7 млн

Чили, Браво: южноамериканцы пробились в финал Кубка конфедераций, победив португальцевСпорт 29 июня, 3:01
Бернарду Силва: сборная Португалии гордится проделанной на Кубке конфедераций работойСпорт 29 июня, 2:37
Bloomberg: Трамп объявит о начале поставок угля на Украину в ближайшие суткиМеждународная панорама 29 июня, 2:35
Футболист Нету верит, что Манчини приведет "Зенит" к титуламСпорт 29 июня, 2:26
Чеховский фестиваль показал москвичам древнеиндийский эпос в постановке Питера БрукаКультура 29 июня, 2:23
Видаль: чилийцы заслуженно победили португальцев в полуфинале Кубка конфедерацийСпорт 29 июня, 2:12
Исследование: Кольский полуостров в Средневековье был населен людьми и хорошо освоенНаука 29 июня, 2:09
Фонте: вратарь Браво выручил чилийцев в матче с командой ПортугалииСпорт 29 июня, 2:04
CNN: Трамп не воспринимает серьезно утверждения о приписываемых России кибератакахМеждународная панорама 29 июня, 1:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Одна из первых работ серии автопортретов американского художника Энди Уорхола была продана в среду на аукционе Sotheby’s за 6 млн фунтов стерлингов ($7,7 млн). Эта работа стала одним из главным лотом вечерних торгов произведениями современного искусства.
"В эпоху Instagram известное предсказание Уорхола о том, что "в будущем каждый сможет стать известным за 15 минут", еще никогда не ощущалось столь пророческим. Первые автопортреты художника, которые были созданы с помощью полароидных снимков, сделанных в фотокабине нью- йоркского магазина, еще никогда не были столь актуальными для современной культуры. Это произведение огромной художественной и исторической важности, которое знаменует переломный момент, когда Уорхол присоединился к величайшим автопортретистам", - сказал ведущий специалист Sotheby’s Джеймс Севьер в сфере современного искусства.
Самым дорогим лотом нынешних торгов стала не имеющая названия картина американского граффити-художника и неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския, написанная в 1983 году. Она ушла с молотка за 6,5 млн фунтов ($8,3 млн).