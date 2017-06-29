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Чеховский фестиваль показал москвичам древнеиндийский эпос в постановке Питера Брука

Культура
29 июня, 2:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Показы спектакля "Поле битвы" на сцене Театра Наций продлятся до 30 июня

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Режиссером Питер Брук

Режиссером Питер Брук

© AP Photo/Jacques Brinon

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова в среду впервые представил в Москве один из своих "хитов" - спектакль "Поле битвы", поставленный в парижском Театре "Буфф дю Нор" на основе древнеиндийского эпоса "Махабхарата" и пьесы Жан-Клода Карьера всемирно известным режиссером Питером Бруком.

Сам 92-летний режиссер в силу преклонного возраста редко путешествует и в Москву не приехал, но направил приветствие в адрес Чеховского фестиваля.

"Я рад, что российские зрители увидят этот спектакль на фестивале имени великого Чехова, - написал Брук. - Как доктор Чехов видел и чувствовал боль людей, человеческие истории проходили через его сердце, Чеховский фестиваль с достоинством несет имя выдающегося драматурга". "Я просто не могу не участвовать в этом", - отметил режиссер.

Относительно его работы над постановкой "Махабхараты" известно, что впервые знаменитый британец обратился к древнеиндийскому эпосу 32 года назад. Тот спектакль длился одиннадцать часов. Нынешняя постановка продолжается 1 час 10 минут без антракта.

"Махабхарата" - не просто книга или серия книг, - говорит Питер Брук. - Это грандиозное полотно, запечатлевшее все аспекты человеческого существования. Здесь мы находим ответы на все животрепещущие вопросы нашей жизни. Причем, эти ответы звучат современно и актуально".

Спектакль "Поле битвы" аскетичен. В нем заняты всего четыре актера и один музыкант, исполняющий свою партию на тамбурине. Московские показы, которые продлятся до 30 июня, проходят на сцене Государственного театра наций. Прежде - 23 и 24 июня - постановка была представлена в региональной программе Чеховского фестиваля - в Екатеринбурге.

Из биографии Питера Брука

Питер Брук родился в 1925 году в Лондоне. Окончил университет в Оксфорде. Дебютировал как режиссер в середине 40-х годов. Ставил произведения Шекспира, Кокто, Шоу, Ибсена, Достоевского, Сартра, Ануя.

Параллельно работал на крупнейших оперных сценах мира. Снял несколько кинофильмов. В театре и кино с Бруком сотрудничали выдающиеся актеры, в числе которых Пол Скофилд, Джон Гилгуд, Лоуренс Оливье, Вивьен Ли, Жанна Моро, Жан-Поль Бельмондо, Марчелло Мастроянни.

Российские зрители в 50-е и 60-е годы увидели два шекспировских спектакля Питера Брука - "Гамлет" и "Король Лир". В 1989 году в Москве, Ленинграде и Тбилиси был показан "Вишневый сад" в постановке Брука. Международный театральный фестиваль имени Чехова в разные годы представил три спектакля Питера Брука - "О дивные дни", "Сизве Банзи умер", "Великий инквизитор".

О Чехов-фесте

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года. Нынешний форум стал 13-м по счету и юбилейным по сути - фестиваль отмечает свое 25-летие.

Смотр проходит с 24 мая и продлится до 20 июля. За это время москвичам будет показано 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Киргизии, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи, Эстонии. По традиции Чехов-фест проведет и региональную программу: представит свои спектакли еще в двух городах России - Воронеже и Екатеринбурге.

Форум проходит при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Москвы, Министерства культуры РФ и департамента культуры города Москвы, а также правительственных и неправительственных организаций зарубежных стран.

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