Новую версию "Анны Карениной" сыграют в Культурном центре " Хитровка" в Москве

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МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Предпремьерный показ спектакля "Анна Каренина. Триптих" состоится в четверг в Культурном центре "Хитровка" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки.
"Зрители увидят новую оригинальную сценическую версию романа Льва Николаевича Толстого", - сказали в пресс-службе. Собеседник агентства уточнил, что спектакль является совместным проектом с авторским театром "Эскизы в пространстве". Идея, композиция и постановка принадлежат Ирине Михейшиной.
В свою очередь, Михейшина рассказала, в чем заключается ее концепция. "Есть треугольник: Анна Каренина, Алексей Каренин, Алексей Вронский. Мы разделяем единое пространство на три части. Каждый герой находится в своей комнате, в своем особом мире и пытается осознать, оправдать и понять собственные поступки", - пояснила режиссер.
"Для меня это спектакль о сложности быть откровенным, - отметила она. - Наша постановка не пересказывает сюжет романа Толстого, а, скорее, представляет собой исповедь его главных героев, раскрывающую истинные причины их поступков".
Авторский театр "Эскизы в пространстве" специализируется на создании перформансов, инсталляций, сценических композиций и уличных представлений. Спектакли этого коллектива идут в Центре имени Вс. Мейерхольда, Центральном доме журналиста, в рамках проекта "Сцена/Спутник", а теперь и в Культурном центре "Хитровка".
Культурный центр "Хитровка" - мультижанровая площадка, которая открылась год назад на исторической территории Хитровки в Подколокольном переулке. Репертуар центра в основном составляют экспериментальные постановки, направленные на создание нового театрального языка, спектакли на основе современной драматургии и необычные интерпретации классики. Там также проводятся лекции, выставки, концерты, мастер-классы и кинопоказы.