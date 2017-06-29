Кира Муратова и Нана Джорджадзе получили приглашение в Американскую академию киноискусств

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Кинорежиссеры Кира Муратова и Нана Джорджадзе в числе нескольких сотен деятелей кино из 57 стран получили приглашение войти в состав Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар". Список кинематографистов, удостоенных этой чести, был опубликован Академией в среду.

Муратова выделена за фильмы "Настройщик" 2004 года, в котором роли сыграли Георгий Делиев, Алла Демидова, Рената Литвинова, Нина Русланова, а также за "Астенический синдром" 1989 года с Ольгой Антоновой, Сергеем Поповым, Галиной Захурдаевой и Натальей Бузько. Также успешными работами Муратовой считаются "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971). "Астенический синдром" получил специальный приз жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля (1990).

Грузинский режиссер Нана Джорджадзе - призер Каннского кинофестиваля за фильм "Робинзониада, или мой английский дедушка" (1987).

В состав Американской академии киноискусств вправе войти главным образом новые обладатели "Оскара" и номинанты на премию. В этом году приглашения были направлены 774 актерам, режиссерам, сценаристам, продюсерам, звукооператорам, композиторам и т.д. Самой старшей стала 95-летняя легенда шоу-бизнеса Бетти Уайт, самой младшей - 19-летняя американская актриса Эль Фаннинг.

Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Первая церемония вручения наград состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt.

Первым обладателем премии стал немецкий актер Эмиль Яннингс (статуэтка была вручена ему заранее, поскольку Яннингс должен был срочно уехать в Европу). Сама церемония длилась всего 15 минут. Первой картиной, удостоенной приза за лучший фильм, стала драма Уильяма Уэллмана "Крылья" (1927).