Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в возрасте 47 лет в четверг в одной из московских больниц после болезни. Об этом сообщила подруга певца Александра Куцевол на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", - написала она.

В среду официальное сообщество музыкальной группы сообщило на своей странице в сети "ВКонтакте", что Олег Яковлев находился в больнице в тяжелом состоянии с воспалением легких.

Олег Яковлев стал участником группы "Иванушки International" в марте 1998 года. Официально он прекратил выступать в составе коллектива в 2013 году.

Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой. #олегяковлев #моялюбовь #прощай Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Июн 28 2017 в 10:22 PDT