Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев

Культура
29 июня, 9:01 дата обновления: 29 июня, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее официальное сообщество музыкальной группы сообщило, что Олег Яковлев находился в больнице в тяжелом состоянии с воспалением легких

Поделиться
Материал из 1 страницы
Олег Яковлев

Олег Яковлев

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в возрасте 47 лет в четверг в одной из московских больниц после болезни. Об этом сообщила подруга певца Александра Куцевол на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", - написала она.

В среду официальное сообщество музыкальной группы сообщило на своей странице в сети "ВКонтакте", что Олег Яковлев находился в больнице в тяжелом состоянии с воспалением легких.

Олег Яковлев стал участником группы "Иванушки International" в марте 1998 года. Официально он прекратил выступать в составе коллектива в 2013 году.

Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой. #олегяковлев #моялюбовь #прощай

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol)

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
17
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
3
Масштабная выставка фотографий о Северной Корее открывается в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
3
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
4
Путин присвоил Анне Большовой звание заслуженной артистки РФ
5
Праправнук Александра III сравнил ленту "Матильда" с мультфильмом "Анастасия"
6
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама