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Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца

Культура
29 июня, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Александра Куцевол также сообщила, что дата прощания с Олегом Яковлевым пока не определена

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Александра Куцевол и Олег Яковлев

Александра Куцевол и Олег Яковлев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Остановка сердца стала причиной смерти бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. Об этом сообщила ТАСС подруга певца Александра Куцевол.

"Причина смерти - остановка сердца", - сказала она.

Куцевол отметила, что дата прощания пока не определена. "О дате прощания мы сообщим дополнительно. Похорон не будет, будет кремация", - добавила она.

Олег Яковлев родился в 1969 году в столице Монголии Улан-Баторе. После возвращения семьи в СССР окончил школу в Иркутске и местное театральное училище по профессии актер театра кукол. Переехав в Москву, окончил ГИТИС и был принят в труппу Армена Джигарханяна.

В 1998 году был принят в коллектив "Иванушки International". В 2012-м заявил о том, что покидает группу ради сольной карьеры, через год он представил дебютную сольную композицию "Танцуй закрытыми глазами".

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