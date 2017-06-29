Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Остановка сердца стала причиной смерти бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. Об этом сообщила ТАСС подруга певца Александра Куцевол.
"Причина смерти - остановка сердца", - сказала она.
Куцевол отметила, что дата прощания пока не определена. "О дате прощания мы сообщим дополнительно. Похорон не будет, будет кремация", - добавила она.
Олег Яковлев родился в 1969 году в столице Монголии Улан-Баторе. После возвращения семьи в СССР окончил школу в Иркутске и местное театральное училище по профессии актер театра кукол. Переехав в Москву, окончил ГИТИС и был принят в труппу Армена Джигарханяна.
В 1998 году был принят в коллектив "Иванушки International". В 2012-м заявил о том, что покидает группу ради сольной карьеры, через год он представил дебютную сольную композицию "Танцуй закрытыми глазами".