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Японская лента "Апрельский сон длиной три года" получила приз кинокритиков на ММКФ

Культура
29 июня, 12:45 дата обновления: 29 июня, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По мнению жюри, приз вручен "за блестящее использование поэтического языка и драматургии" в истории о героине, переживающей на протяжении нескольких лет чувство утраты

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Первые призы вручены на 39-м Московском Международном кинофестивале (ММКФ) который закрывается в четверг вечером в российской столице. Однако уже с утра на специальной пресс-конференции в кинотеатре "Октябрь" стали известны победители, которых определяли кинокритики и деятели кино.

Престижный приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI получил японский фильм "Апрельский сон длиной в три года" режиссера Рютаро Накагавы об учительнице Хацуми, хранящей тайну.

По мнению жюри, приз вручен "за блестящее использование поэтического языка и драматургии" в истории о героине, переживающей на протяжении нескольких лет чувство утраты.

Рютаро Накагава отметил, что счастлив получить престижный приз в России, где "жили и творили почитаемые во всем мире режиссеры и сценаристы".

Он также сообщил, что в Москве сбылась его давняя мечта - побывать на могиле великого Сергея Эйзенштейна.

Жюри Российской кинокритики также присудило свой приз японской ленте Накагавы за "чистый нежный хрустальный мотив любви, который прозвучал в фильме, и за японскую мудрость".

Призы критиков

Кроме того, российские критики присудили приз аргентинскому фильму "Симфония для Анны" Эрнесто Ардито и Вирны Молина. Действие последней ленты переносит зрителя в 1976 год - канун правого государственного переворота в Аргентине. Подруги Ана и Иса мечтают о большой любви и надеются изменить мир. Ана влюбляется в юношу из семьи, придерживающейся чуждых ее кругу политических взглядов, окружение начинает давить на девушку и подталкивать ее к принятию судьбоносных решений.

Вирна Молина отметила, что награда важна, так как у фестиваль имеет большой вес во всем мире, как и у российский кинематограф.

Еще один приз критиков получил российский фильм "Мешок без дна" Рустама Хамдамова. Главные роли в ленте исполнили Светлана Немоляева, Анна Михалкова, Кирилл Плетнев, Сергей Колтаков, Елена Морозова и другие.

Приз за лучший азиатский фильм

Жюри Международно сети по продвижению азиатского кино (НЕТПАК) присудило свой приз южнокорейской ленте Кима Понхана "Обычный человек". По сюжету, майор криминальной полиции Сончин с удивлением узнает, что арестованный им мелкий нарушитель Тхэсон является главным подозреваемым в серии жестоких убийств. В ходе расследования у майора возникают сомнения в причастности Тхэсона к этим преступлениям, но ему противостоит мафия, и от решений полицейского уже зависит его собственная судьба и судьба близких.

Приз получили представители посольства Южной Кореи в РФ.

В этом году в основном конкурсе было представлено 13 фильмов. В состав жюри вошли председатель судейской коллегии, режиссер и продюсер Йорн Йохан Доннер (Финляндия), режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).

Победители станут 39-го ММКФ станут известны вечером.

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Московский международный кинофестиваль - 2017
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