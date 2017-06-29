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Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину

Культура
29 июня, 12:48 UTC+3 /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Референтная группа также вынесла порицание российскому Первому каналу за отказ от трансляции конкурса из Киева, отметив, что "каких-либо иных действий" в отношении телекомпании не предусмотрено

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© EPA/SERGEY DOLZHENKO

ЖЕНЕВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Руководящий орган "Евровидения" - Референтная группа - рекомендовал оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НТКУ) в связи с задержками при подготовке песенного конкурса 2017 года в Киеве и отсутствием надлежащего сотрудничества с Европейским вещательным союзом (ЕВС) при решении вопроса о допуске на конкурс российской певицы Юлии Самойловой. Об этом заявил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман

Существенный штраф

Согласно рекомендации Референтной группы, украинской телекомпании "должен быть вменен существенный штраф в соответствии с правилами конкурса", сказал Гудман, сославшись на заявление ЕВС. "Организация конкурса сопровождалась серьезными задержками, которые создали ненужные трудности", - отметил он. "Кроме того, - добавил он, - вещательная компания не сумела надлежащим образом выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС в вопросе участия российской исполнительницы".

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В ЕВС считают, что в результате этого внимание было отвлечено от конкурса и под угрозу был поставлен бренд песенного конкурса "Евровидение".

К Первому каналу отнеслись с пониманием

ЕВС, вместе с тем, с пониманием отнесся к решению российского Первого канала не транслировать "Евровидение" из Киева. В заявлении союза предположения о санкциях в отношении российской телекомпании названы "спекуляциями". Как сообщил Гудман, Референтная группа "вынесла порицание Первому каналу за неприсутствие на обязательной встрече глав делегаций в Киеве в марте и непроведение прямой трансляции выступлений". Референтная группа, однако, считает, что "не должно быть каких-либо иных действий в настоящее время" в отношении российской телекомпании. Как отмечается в заявлении ЕВС, "Референтная группа полагает, что нарушения правил конкурса были допущены (Первым каналом) вследствие того факта, что российской исполнительнице не был разрешен доступ для участия в конкурсе на Украине".

"Евровидение" привержено инклюзивности

Председатель Референтной группы Франк-Дитер Фрайлинг подтвердил приверженность ЕВС "инклюзивному и неполитическому" характеру песенного конкурса. В заявлении ЕВС приведены его слова о том, что "Евровидение" призвано "объединять аудиторию" и в нем должны иметь возможность участвовать "все, кто был избран и кто желает". Референтная группа надеется, подчеркнул Фрайлинг, что "представители как от России, так и Украины вместе приедут в Португалию на душевный и неполитический конкурс" в 2018 году. Победу в "Евровидении-2017" одержал Сальвадор Собрал из Португалии.

В мае этого года в Киеве состоялся международный песенный конкурс "Евровидение-2017". В марте Россия объявила, что ее будет представлять на конкурсе Юлия Самойлова. Однако Служба безопасности Украины (СБУ) запретила певице въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. В связи с этим российский Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017". Ранее глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ.

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