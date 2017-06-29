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Прощание с певцом Олегом Яковлевым состоится 1 июля

Культура
29 июня, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее подруга музыканта Александра Куцевол заявила, что похорон не будет, будет кремация

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Прощание с бывшим участником группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым, скончавшимся в четверг от остановки сердца, состоится 1 июля в полдень в Похоронном доме-некрополе "Троекурово". Об этом сообщила ТАСС подруга певца Александра Куцевол, указав на сообщение в Instagram артиста.

"Все мы молились о его выздоровлении. Теперь - об упокоении его души. Прощание с другом и артистом состоится 1 июля в 12:00", - говорится в сообщении.

Ранее Куцевол заявила, что похорон Яковлева не будет, будет кремация.

Олег Яковлев родился в 1969 году в столице Монголии Улан-Баторе. После возвращения семьи в СССР окончил школу в Иркутске и местное театральное училище по профессии актер театра кукол. Переехав в Москву, окончил ГИТИС и был принят в труппу Армена Джигарханяна.

В 1998 году начал работать в "Иванушки International". В 2012 заявил о том, что покидает группу ради сольной карьеры, через год он представил дебютную сольную композицию "Танцуй закрытыми глазам".

Сегодня в 7:05 утра у Олега остановилось сердце ... Все мы молились о его выздоровлении. Теперь - об упокоении его души ... Прощание с другом и артистом состоится 1-го июля в 12:00 в Троекуровском доме Некрополь. #олегяковлев #прощание #прощайолег

Публикация от Олег Яковлев (@yakovlevsinger)

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