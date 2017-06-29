Мацуев представит в Юрмале новую программу "Джаз в кругу друзей"

РИГА, 29 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Народный артист России Денис Мацуев представит латвийскому зрителю свою новую программу "Джаз в кругу друзей". Его партнерами по сцене станут лауреаты телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица".

Пианист-виртуоз даст сразу два концерта на сцене юрмальского концертного зала "Дзинтари" в рамках проходящего здесь фестиваля классической и симфонической музыки "Балтийские музыкальные сезоны". В субботу он исполнит Первый концерт П.И. Чайковского для фортепиано с оркестром и "Рапсодию в стиле блюз" Джорджа Гершвина.

"Первый концерт я играл не вспомню уже сколько раз, но особенность гениальных классических произведений в том, что каждый раз обнаруживаешь в них новую глубину, новые краски, смыслы и эмоции. И, кроме того, это всегда диалог с коллегами по сцене, оркестром и дирижером. С Александром Сладковским мы знакомы и играем на сцене уже достаточно давно, оба любим импровизацию", - рассказал в интервью ТАСС Мацуев.

Заряженное джазовой энергией классическое произведение "Рапсодия в стиле блюз", по его словам, станет мостиком к программе второго концертного дня, 2 июля, когда артист представит свою новую программу "Джаз в кругу друзей". "Все- таки в первую очередь я классический музыкант и всегда подчеркиваю, что никогда не осмелюсь назвать себя джазменом, по той простой причине, что это совершенно другой мир со своими законами. Мне нравится момент импровизации в джазе, я люблю слушать джаз с детства, с радостью посещаю джазовые фестивали. А то, что мы играем в рамках нашей программы в Юрмале, скорее приношение джазу, выражение нашего восхищения этим великим искусством", - отметил он.

Классическая музыка, по признанию артиста, является его жизнью и способом существования. "Со школьных времен самым счастливым моментом был выход на сцену. И до сих пор это ощущение радостного предвкушения и драйва остается", - сказал Мацуев.

Фестиваль "Балтийские музыкальные сезоны" открылся в Юрмале 3 июня концертом итальянского дирижера Риккардо Мути и молодежного симфонического оркестра имени Луиджи Керубини. В рамках этого проекта в течение лета в "Дзинтари" также состоятся выступления оперных певиц Хиблы Герзмавы и Элины Гаранчи, концерт американских исполнителей Сары Кобурн и тенора Лоуренса Браунли, оперной певицы Кристины Ополайс и одного из ведущих скрипачей мира Джошуа Белла. Завершится смотр 3 сентября концертом трубача Криса Ботти. Организатором фестиваля выступил одноименный фонд "Балтийские музыкальные сезоны", учредителем которого стали российские и латвийские меценаты и предприниматели.