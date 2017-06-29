Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мацуев представит в Юрмале новую программу "Джаз в кругу друзей"

Культура
29 июня, 15:17 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Пианист даст два концерта на сцене юрмальского концертного зала "Дзинтари" в рамках фестиваля классической и симфонической музыки "Балтийские музыкальные сезоны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 29 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Народный артист России Денис Мацуев представит латвийскому зрителю свою новую программу "Джаз в кругу друзей". Его партнерами по сцене станут лауреаты телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица".

Пианист-виртуоз даст сразу два концерта на сцене юрмальского концертного зала "Дзинтари" в рамках проходящего здесь фестиваля классической и симфонической музыки "Балтийские музыкальные сезоны". В субботу он исполнит Первый концерт П.И. Чайковского для фортепиано с оркестром и "Рапсодию в стиле блюз" Джорджа Гершвина.

"Первый концерт я играл не вспомню уже сколько раз, но особенность гениальных классических произведений в том, что каждый раз обнаруживаешь в них новую глубину, новые краски, смыслы и эмоции. И, кроме того, это всегда диалог с коллегами по сцене, оркестром и дирижером. С Александром Сладковским мы знакомы и играем на сцене уже достаточно давно, оба любим импровизацию", - рассказал в интервью ТАСС Мацуев.

Заряженное джазовой энергией классическое произведение "Рапсодия в стиле блюз", по его словам, станет мостиком к программе второго концертного дня, 2 июля, когда артист представит свою новую программу "Джаз в кругу друзей". "Все- таки в первую очередь я классический музыкант и всегда подчеркиваю, что никогда не осмелюсь назвать себя джазменом, по той простой причине, что это совершенно другой мир со своими законами. Мне нравится момент импровизации в джазе, я люблю слушать джаз с детства, с радостью посещаю джазовые фестивали. А то, что мы играем в рамках нашей программы в Юрмале, скорее приношение джазу, выражение нашего восхищения этим великим искусством", - отметил он.

Классическая музыка, по признанию артиста, является его жизнью и способом существования. "Со школьных времен самым счастливым моментом был выход на сцену. И до сих пор это ощущение радостного предвкушения и драйва остается", - сказал Мацуев.

Фестиваль "Балтийские музыкальные сезоны" открылся в Юрмале 3 июня концертом итальянского дирижера Риккардо Мути и молодежного симфонического оркестра имени Луиджи Керубини. В рамках этого проекта в течение лета в "Дзинтари" также состоятся выступления оперных певиц Хиблы Герзмавы и Элины Гаранчи, концерт американских исполнителей Сары Кобурн и тенора Лоуренса Браунли, оперной певицы Кристины Ополайс и одного из ведущих скрипачей мира Джошуа Белла. Завершится смотр 3 сентября концертом трубача Криса Ботти. Организатором фестиваля выступил одноименный фонд "Балтийские музыкальные сезоны", учредителем которого стали российские и латвийские меценаты и предприниматели.

Смотрите также

"Балтийские музыкальные сезоны" открываются в Юрмале

Денис Мацуев представил в Петербурге новую программу "Джаз в кругу друзей"

Денис Мацуев вручил стипендии фонда "Новые имена" четырем юным уральским музыкантам

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мацуев, Денис Леонидович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
13
Внук Чарли Чаплина выступил на фестивале имени Чехова в Москве
17
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
3
Масштабная выставка фотографий о Северной Корее открывается в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
3
Захарова: заявления США о якобы готовящейся Дамаском химатаке направлены и против РФ
4
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ
7
Медведев предлагает продлить контрсанкции до конца 2018 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама