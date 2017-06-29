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Хворостовский отменил выступления в новом сезоне Венской оперы по состоянию здоровья

Культура
29 июня, 15:25 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 29, июня. /ТАСС

Кто выступит в постановках вместо российского певца, Венская опера объявит позднее

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ВЕНА, 29 июня. /ТАСС/. Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил свои выступления в новом сезоне Венской государственной оперы 2017-2018 гг. по состоянию здоровья. Об этом сообщили в четверг в дирекции известного австрийского оперного театра.

"Дмитрий Хворостовский вынужден из-за тяжелой болезни отменить свои выступления в Венской опере, которые были запланированы на новый сезон 2017-2018 гг.", - говорится в заявлении, поступившем в ТАСС.

Как отмечается, оперный певец должен был выступить 5, 8 и 11 ноября в опере Джузеппе Верди "Бал-маскарад", а весной 2018 года (12, 15, 18 и 22 марта) в трагической опере "Отелло" и в "Риголетто" 31 мая, 3, 7 и 10 июня. Кто выступит в этих постановках на сцене Венской оперы вместо Хворостовского, будет объявлено позднее.

"Коллектив и все сообщество Венской оперы поддерживает Дмитрия Хворостовского и его семью, а также желает ему быть сильным", - добавили в опере. В декабре прошлого года Венская государственная опера с сожалением восприняла новость о намерении певца приостановить участие в оперных постановках из-за болезни, отправив ему наилучшие пожелания.

Летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекращал выступления. При этом певцу в конце сентября прошлого года пришлось отменить выступление на сцене Венской оперы в спектакле "Симон Бокканегра".

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