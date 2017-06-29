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Московский Международный кинофестиваль посетили более 33 тыс. зрителей

Культура
29 июня, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В рамках основной программы фестиваля было показано 247 фильмов

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тридцать девятый Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) посетили более 33 тысяч зрителей, было показано 406 фильмов. Об этом сообщил в четверг президент киносмотра Никита Михалков перед закрытием форума.

На пресс-брифинге он привел статистику ММКФ: "В этом году в основной программе ММКФ было показано 247 фильмов, в "Российских программах" - 123. Общее число фильмов - 406 полнометражных и короткометражных фильмов из 64 стран мира, сеансы посетили более 33 тысяч зрителей. Аккредитовано было 8 тысяч человек: 2233 - пресса, 5836 - участники и гости, в том числе 281 - иностранные участники и гости фестиваля".

"Самое главное - это атмосфера, - сказал Михалков. - Возможность смотреть кино важнее, чем выяснять отношения". При этом режиссер добавил, что "фестиваль проходит в штатном режиме". "Любая стабильность - это хорошо", - добавил президент ММКФ.

На церемонии в театре "Россия" назовут обладателей главных наград. На них претендуют 13 картин, которые будут бороться за основной приз кинофестиваля - статуэтку Святого Георгия - в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса" и "Спецприз жюри". Также будут объявлены лауреаты в документальном и короткометражном кино.

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Московский международный кинофестиваль - 2017
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