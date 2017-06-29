Московский Международный кинофестиваль посетили более 33 тыс. зрителей

Балет "Лебединое озеро" пройдет под открытым небом в Липецкой области 1 июляНовости партнеров 29 июня, 17:09
Фоторепортаж: база для подготовки олимпийских чемпионов УТЦ "Новогорск"Спорт 29 июня, 17:06
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"Культура 29 июня, 17:06
Мутко поблагодарил клубы РФПЛ, игроки которых выступали на Кубке конфедерацийСпорт 29 июня, 17:03
РКК "Энергия": российская орбитальная станция сможет существовать вечноКосмос 29 июня, 17:03
Около 35 тысяч болельщиков ожидается на полуфинальном матче Кубка конфедераций в СочиСпорт 29 июня, 16:55
Французский мусор: как в окрестностях Парижа поступают с бытовыми отходамиОбщество 29 июня, 16:53
Минобрнауки будет продвигать на телевидении сюжеты о разработках российских ученыхНаука 29 июня, 16:53
Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в январе-мае 2017 г. выросли на 8%Транспорт 29 июня, 16:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тридцать девятый Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) посетили более 33 тысяч зрителей, было показано 406 фильмов. Об этом сообщил в четверг президент киносмотра Никита Михалков перед закрытием форума.
На пресс-брифинге он привел статистику ММКФ: "В этом году в основной программе ММКФ было показано 247 фильмов, в "Российских программах" - 123. Общее число фильмов - 406 полнометражных и короткометражных фильмов из 64 стран мира, сеансы посетили более 33 тысяч зрителей. Аккредитовано было 8 тысяч человек: 2233 - пресса, 5836 - участники и гости, в том числе 281 - иностранные участники и гости фестиваля".
"Самое главное - это атмосфера, - сказал Михалков. - Возможность смотреть кино важнее, чем выяснять отношения". При этом режиссер добавил, что "фестиваль проходит в штатном режиме". "Любая стабильность - это хорошо", - добавил президент ММКФ.
На церемонии в театре "Россия" назовут обладателей главных наград. На них претендуют 13 картин, которые будут бороться за основной приз кинофестиваля - статуэтку Святого Георгия - в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса" и "Спецприз жюри". Также будут объявлены лауреаты в документальном и короткометражном кино.