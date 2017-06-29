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Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"

Культура
29 июня, 17:06 UTC+3

Европейский вещательный союз ранее уведомил Киев о принятом решении оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины в связи с задержками при подготовке конкурса в Киеве

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Юлия Самойлова

Юлия Самойлова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Европейский вещательный союз (ЕВС) уведомил Украину о принятом ранее Референтной группой решении оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины в связи с задержками при подготовке конкурса "Евровидение" 2017 года в Киеве и отсутствие надлежащего сотрудничества с ЕВС в решении вопроса об участии российской исполнительницы Юлии Самойловой. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ЕВС.

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