Балет "Лебединое озеро" пройдет под открытым небом в Липецкой области 1 июляНовости партнеров 29 июня, 17:09
Фоторепортаж: база для подготовки олимпийских чемпионов УТЦ "Новогорск"Спорт 29 июня, 17:06
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"Культура 29 июня, 17:06
Мутко поблагодарил клубы РФПЛ, игроки которых выступали на Кубке конфедерацийСпорт 29 июня, 17:03
Около 35 тысяч болельщиков ожидается на полуфинальном матче Кубка конфедераций в СочиСпорт 29 июня, 16:55
Французский мусор: как в окрестностях Парижа поступают с бытовыми отходамиОбщество 29 июня, 16:53
Минобрнауки будет продвигать на телевидении сюжеты о разработках российских ученыхНаука 29 июня, 16:53
Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в январе-мае 2017 г. выросли на 8%Транспорт 29 июня, 16:52
Памятник сестре последней российской императрицы открыт в АлапаевскеНовости Урала 29 июня, 16:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Европейский вещательный союз (ЕВС) уведомил Украину о принятом ранее Референтной группой решении оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины в связи с задержками при подготовке конкурса "Евровидение" 2017 года в Киеве и отсутствие надлежащего сотрудничества с ЕВС в решении вопроса об участии российской исполнительницы Юлии Самойловой. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ЕВС.