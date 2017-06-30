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Бездна страха: зрителей снова пугают акулами

Культура
30 июня, 12:57 UTC+3

В прокат вышел триллер "Синяя бездна". ТАСС проследил эволюцию фильмов о взаимоотношениях человека и акулы со времен знаменитых "Челюстей" и убедился, что процесс это медленный и почти незаметный

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Кадр из фильма "Синяя бездна"

Кадр из фильма "Синяя бездна"

© filmpro.ru

Мексика, две девушки в поисках острых ощущений погружаются в океан в клетке, вокруг которой плавают большие белые акулы. Ящик предсказуемо падает на дно, и у героинь есть лишь час на то, чтобы добраться до берега и не оказаться съеденными очень голодными хищниками.

"Синяя бездна" — типичный фильм ужасов об акулах. Он обращается к зрительскому страху перед открытым морем и его обитателями, какими бы милыми они ни были в реальной жизни. Хотя ужасы — консервативный жанр, и эксперименты здесь скорее редкость, чем правило, его подвид про морских хищников — особый случай. Сценаристы и режиссеры до сих пор пользуются ходами, которые применил Стивен Спилберг в 70-х годах прошлого века.  

filmpro.ru

"Челюсти" Спилберга вышли в прокат в июне 1975 года. Лента об акуле-людоеде, наводящей панику на жителей прибрежного городка, настолько впечатлила зрителей, что многие боялись заходить в океан. 

Пока посещаемость пляжей снижалась, кассовые сборы "Челюстей" стремительно росли. В год премьеры фильм собрал более $470 млн. До выхода "Звездных войн" картина считалась самой кассовой в истории кино.

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"Челюсти" были сняты по одноименному роману Питера Бенчли. Книга вышла годом ранее и 44 недели продержалась в списке американских бестселлеров, что тоже повлияло на интерес зрителей к картине. Но литературных источников у фильма больше: в нем можно найти отсылки к романам "Моби Дик" Германа Меллвила и "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя. С этими двумя произведениями "Челюсти" сравнивал Карл Готтлиб, сценарист фильма.   

Картина стала этапной не только для жанра ужасов. Главное достижение Спилберга — он создал фильм совершенно нового типа. Многие критики называют его первым блокбастером в истории кино. Безусловно, успешные и кассовые фильмы были и до этого, но они не производили эффекта "Челюстей". Как утверждает кинокритик Том Шоун в книге "Блокбастер", Стивен Спилберг и Джордж Лукас изобрели блокбастеры заново — как стремительно развивающийся развлекательный жанр — и оживили тем самым американскую киноиндустрию. 

С этого фильма была разработана и внедрена новая система производства летних фильмов, которая функционирует до сих пор. Раньше лето считалось мертвым сезоном для киноиндустрии. Но "Челюсти" бросили вызов продюсерам и уже со следующего года самые дорогие блокбастеры начали выпускать в прокат именно в это время года. Например, самым прибыльным фильмом в 1976-м стал "Омен", а в 1977-м — "Звездные войны".   

Сняв "Челюсти", Спилберг создал идеальный триллер, который до сих пор не выглядит устаревшим. Набор визуальных ходов, сюжетных поворотов и "пугалок" используется в лентах о жутких обитателях океанов и 40 лет спустя. Хотя зрители к ним давно привыкли, они продолжают вздрагивать, когда в толще темно-синей воды мелькает светлый хвост акулы или ее пасть врезается в прутья стальной клетки с очередным незадачливым ученым.

Раз пугающие (в том числе и своей предсказуемостью) фильмы, эксплуатирующие базовый страх человека перед силами природы, продолжают собирать кассу, то вряд ли есть смысл что-либо в них менять. 

filmpro.ru

"Акульи" триллеры выходят в прокат чуть ли не каждый год. В 2016-м, например, это была "Отмель" с Блейк Лайвли в главной роли. Это история о серферше, которую преследует гигантская акула на безлюдном мексиканском пляже. Много экшна, красивая актриса в главной роли и саспенс по заветам Хичкока — идеальный набор. 

"Синяя бездна", как отмечают критики, хоть и предельно прост по сюжетной задумке, тоже держит зрителя в напряжении. Проверенные временем ходы вроде внезапного появление монстра из темноты и богатый набор визуальных эффектов — а технологии стремительно развиваются — обеспечивают необходимый уровень тревоги и чувство, что деньги на билет потрачены не зря. А от летнего фильма большего и не требуется.

Виктория Сальникова

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