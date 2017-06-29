Украина считает необоснованным штраф из-за недопуска Самойловой на "Евровидение-2017"

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Национальная общественная телерадиокомпанию Украины (НОТУ) считает необоснованным штраф Европейского вещательного союза (ЕВС) из-за недопуска российской участницы на конкурс "Евровидение-2017". Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Санкции против НОТУ необоснованны. Компания будет оспаривать санкции согласно правилам, действующим в Европейском вещательном союзе и согласно Уставу ЕВС" , - говорится в сообщении.

В украинской телекомпании считают, что "общественный вещатель не является органом, который контролирует границы, или таким, что влияет на законодательство Украины". "Вопрос правил пересечения границ и соответствующих санкций за их несоблюдение не лежит в плоскости ответственности Национальной общественной телерадиокомпании Украины", - отмечает НОТУ.

В компании также отметили, что "решение о запрете въезда на территорию Украины Юлии Самойловой сроком на три года приняла Служба безопасности Украины (СБУ)", а компания - организатор конкурса "неуклонно придерживается законодательства Украины и выполняет решения уполномоченных органов власти", поэтому "не считает возможным нарушать законы государства ни под каким предлогом".

29 июня руководящий орган "Евровидения" - Референтная группа - проинформировала НОТУ о наложенном на нее штрафе в связи с задержками при подготовке песенного конкурса 2017 года в Киеве и отсутствием надлежащего сотрудничества с ЕВС при решении вопроса о допуске на конкурс российской певицы Юлии Самойловой. В ЕВС считают, что в результате недопуска исполнительницы из РФ внимание было отвлечено от конкурса и под угрозу был поставлен бренд "Евровидения".

В мае этого года в Киеве состоялся международный песенный конкурс "Евровидение-2017". В марте Россия объявила, что ее будет представлять на конкурсе Юлия Самойлова. Однако СБУ запретила певице въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. В связи с этим российский Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".