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Украина считает необоснованным штраф из-за недопуска Самойловой на "Евровидение-2017"

Культура
29 июня, 18:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, июня. /ТАСС

Национальная общественная телерадиокомпанию Украины заявила, что намерена оспаривать санкции

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КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Национальная общественная телерадиокомпанию Украины (НОТУ) считает необоснованным штраф Европейского вещательного союза (ЕВС) из-за недопуска российской участницы на конкурс "Евровидение-2017". Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Санкции против НОТУ необоснованны. Компания будет оспаривать санкции согласно правилам, действующим в Европейском вещательном союзе и согласно Уставу ЕВС" , - говорится в сообщении.

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В украинской телекомпании считают, что "общественный вещатель не является органом, который контролирует границы, или таким, что влияет на законодательство Украины". "Вопрос правил пересечения границ и соответствующих санкций за их несоблюдение не лежит в плоскости ответственности Национальной общественной телерадиокомпании Украины", - отмечает НОТУ.

В компании также отметили, что "решение о запрете въезда на территорию Украины Юлии Самойловой сроком на три года приняла Служба безопасности Украины (СБУ)", а компания - организатор конкурса "неуклонно придерживается законодательства Украины и выполняет решения уполномоченных органов власти", поэтому "не считает возможным нарушать законы государства ни под каким предлогом".

29 июня руководящий орган "Евровидения" - Референтная группа - проинформировала НОТУ о наложенном на нее штрафе в связи с задержками при подготовке песенного конкурса 2017 года в Киеве и отсутствием надлежащего сотрудничества с ЕВС при решении вопроса о допуске на конкурс российской певицы Юлии Самойловой. В ЕВС считают, что в результате недопуска исполнительницы из РФ внимание было отвлечено от конкурса и под угрозу был поставлен бренд "Евровидения".

В мае этого года в Киеве состоялся международный песенный конкурс "Евровидение-2017". В марте Россия объявила, что ее будет представлять на конкурсе Юлия Самойлова. Однако СБУ запретила певице въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. В связи с этим российский Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".

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Персоны
Самойлова, Юлия Олеговна
Темы
"Евровидение-2017"
Страны
Россия Украина
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