Призы мэра Москвы впервые вручены на Московском Международном кинофестивале

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Четыре российских фильма получили в четверг призы мэра Москвы Сергея Собянина - такие награды в этом году вручались впервые на церемонии закрытия 39-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).
Обладателем главного приза и 50 млн рублей стала лента "Про любовь" Анны Меликян. Второе место занял фильм "14+" Андрея Зайцева, его создатели получили 30 млн рублей. 20 млн рублей и третье место досталось двум фильмам "Духless" Романа Прыгунова.
Перед объявлением лауреата в главной номинации на сцену вышел президент ММКФ Никита Михалков. "Я хочу сказать об этой премии, она посвящена фильмам, посвященным Москве, где Москва - это герой, - сказал режиссер. - Сергей Семенович Собянин должен был быть здесь, но он заболел, у него 37,5, давайте пожелаем ему здоровья".
Михалков добавил, что сейчас ситуация в Москве сложная, но, когда "леса снимутся", мы увидим потрясающей красоты город.
Призы присуждаются "За создание образа Москвы в киноискусстве". В так называемый шорт-лист входили девять картин, снятых за последние несколько лет. Победителей определяло профессиональное жюри, также шло голосование в интернете.