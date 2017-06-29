Китайская картина "Хохлатый ибис" получила главный приз ММКФ

Клуб НХЛ "Тампа" объявил о подписании трехлетнего контракта с россиянином ВолковымСпорт 29 июня, 21:35
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20Международная панорама 29 июня, 21:01
Здание торгового университета в центре Донецка обрушилось из-за ливняПроисшествия 29 июня, 20:59
Мутко: все футболисты сборной России прошли допинг-контроль в рамках Кубка конфедерацийСпорт 29 июня, 20:51
Пахомов: все команды - участники Кубка конфедераций высоко оценили возможности СочиСпорт 29 июня, 20:49
Иванович покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Химки"Спорт 29 июня, 20:41
Иранское телевидение распространило фотографии, подтверждающие гибель главаря ИГМеждународная панорама 29 июня, 20:22
Скончался президент ФК "Монпелье" Луи Николлен, управлявший клубом с 1974 годаСпорт 29 июня, 20:22
Мутко: одна из команд РФПЛ хотела бы тренироваться на Центральном стадионе СочиСпорт 29 июня, 20:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Китайская картина "Хохлатый ибис" получила в четверг главный приз 39-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). Решение присудить создателям картины награду "Золотой Святой Георгий" принимало жюри во главе с режиссером и продюсером Йорн Йохан Доннером (Финляндия).
Режиссер фильма - Лян Цяо. Китайская картина отмечена "за кинематографическую ценность и человечность". "Наш фильм снят довольно просто, - сказал Лян Цяо на торжественной церемонии закрытия киносмотра в театре "Россия". - Надеемся, что наша картина обратит внимание на проблемы экологии". Также режиссер добавил, что посвящает победу на ММКФ своей маме.
Главный герой фильма - пекинский репортер Винс Кан отправляется в родной город, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженном там Хохлатом ибисе - редчайшей птице и национальном символе Китая. Шумиха в прессе вокруг редкой находки заставила общество заговорить об экологической катастрофе, которая стала следствием индустриального развития Китая.
Российский фильм "Мешок без дна" Рустама Хамдамова получил спецприз жюри ММКФ. Награду принимала актриса Светлана Немоляева, которая сыграла в картине главную роль. "Для меня это работа - подарок судьбы, у Хамдамова есть особый дар - работать с людьми", - сказала она.
Картина снята по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы "В чаще". Главные роли исполняют Анна Михалкова, Кирилл Плетнев, Сергей Колтаков, Елена Морозова и другие.
Турецкий режиссер Фикрет Рейхан удостоен приза за лучшую режиссерскую работу в фильме "Желтая жара", который рассказывает про семью нелегальных иммигрантов. "Для меня находиться в Москве - большое счастье, получить награду - большая честь. Я получаю премию за всех участников этой картины", - сказал он, получая приз.
Член жюри ММКФ, итальянская актриса Орнелла Мути вручила приз "Серебряный Святой Георгий" лучшему актеру кинофестиваля. Им стал Сон Хенч, который сыграл главную роль в корейском фильме "Обычный человек". Награду принял режиссер картины Ким Понхан. "Я очень горда тем, что меня пригласили вручить этот приз, - сказала актриса. - Состав жюри был замечательный, я прекрасно провела время".
За лучшую женскую роль отмечена Верена Альтенбергер, которая снималась в фильме "Лучший из миров".
Фильм "Опера", созданный в копродукции Франции и Швейцарии, победил в документальном конкурсе. Режиссер картины - Жан-Стефан Брон.
Как говорится в аннотации, это "ироничный, вдохновляющий, а порой и жестокий фильм о музыке и балете показывает жизнь и страсти, царящие за кулисами одного из самых престижных храмов культуры в мире".
Премии за лучший короткометражный фильм удостоена картина "Скорая помощь" (Норвегия) про врачей "скорой помощи", которые на вызове сталкиваются с румынскими эмигрантами.
Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, известный по роли комиссара Катани в сериале "Спрут", получил спецприз "Верю. Станиславский".
"Страны Евросоюза решили продлить санкции против России. А вы мне вручили премию. Это несправедливо", - сказал Плачидо, получая приз. "Какие санкции? На все санкции мы ответим творчеством", - ответил на это президент ММКФ, режиссер Никита Михалков, который вручал награду.
Плачидо под аплодисменты зала признался в любви к России. "Я чувствую себя русским гражданином. Почему мы должны оборачиваться на США? Я всегда оборачивался на Россию, которая подарила мне великих писателей", - сказал он. Актер пояснил, что он стал тем, кем стал, благодаря русской культуре и литературе - Пушкину, Толстому, Достоевскому Пастернаку.
После церемонии награждения покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.
Московский кинофестиваль в 39-й раз проходил в столице 22-29 июня. В этом году в основной конкурс было представлено 13 фильмов. В состав жюри также входили режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).