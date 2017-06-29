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Китайская картина "Хохлатый ибис" получила главный приз ММКФ

Культура
29 июня, 20:27 дата обновления: 29 июня, 21:25 UTC+3 МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Российский фильм "Мешок без дна" Рустама Хамдамова получил специальный приз жюри кинофестиваля

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Кадр из фильма "Хохлатый ибис"

Кадр из фильма "Хохлатый ибис"

© Filmpro.ru

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Китайская картина "Хохлатый ибис" получила в четверг главный приз 39-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). Решение присудить создателям картины награду "Золотой Святой Георгий" принимало жюри во главе с режиссером и продюсером Йорн Йохан Доннером (Финляндия).

Режиссер фильма - Лян Цяо. Китайская картина отмечена "за кинематографическую ценность и человечность". "Наш фильм снят довольно просто, - сказал Лян Цяо на торжественной церемонии закрытия киносмотра в театре "Россия". - Надеемся, что наша картина обратит внимание на проблемы экологии". Также режиссер добавил, что посвящает победу на ММКФ своей маме.

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Российский фильм "Карп отмороженный" получил приз зрительских симпатий ММКФ

Главный герой фильма - пекинский репортер Винс Кан отправляется в родной город, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженном там Хохлатом ибисе - редчайшей птице и национальном символе Китая. Шумиха в прессе вокруг редкой находки заставила общество заговорить об экологической катастрофе, которая стала следствием индустриального развития Китая.

Спецприз, лучший режиссер и актеры

Российский фильм "Мешок без дна" Рустама Хамдамова получил спецприз жюри ММКФ. Награду принимала актриса Светлана Немоляева, которая сыграла в картине главную роль. "Для меня это работа - подарок судьбы, у Хамдамова есть особый дар - работать с людьми", - сказала она. 

Картина снята по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы "В чаще". Главные роли исполняют Анна Михалкова, Кирилл Плетнев, Сергей Колтаков, Елена Морозова и другие.

Турецкий режиссер Фикрет Рейхан удостоен приза за лучшую режиссерскую работу в фильме "Желтая жара", который рассказывает про семью нелегальных иммигрантов. "Для меня находиться в Москве - большое счастье, получить награду - большая честь. Я получаю премию за всех участников этой картины", - сказал он, получая приз.

Член жюри ММКФ, итальянская актриса Орнелла Мути вручила приз "Серебряный Святой Георгий" лучшему актеру кинофестиваля. Им стал Сон Хенч, который сыграл главную роль в корейском фильме "Обычный человек". Награду принял режиссер картины Ким Понхан. "Я очень горда тем, что меня пригласили вручить этот приз, - сказала актриса. - Состав жюри был замечательный, я прекрасно провела время".

За лучшую женскую роль отмечена Верена Альтенбергер, которая снималась в фильме "Лучший из миров".

Документалистика и короткометражное кино

Фильм "Опера", созданный в копродукции Франции и Швейцарии, победил в документальном конкурсе. Режиссер картины - Жан-Стефан Брон.
Как говорится в аннотации, это "ироничный, вдохновляющий, а порой и жестокий фильм о музыке и балете показывает жизнь и страсти, царящие за кулисами одного из самых престижных храмов культуры в мире".

Премии за лучший короткометражный фильм удостоена картина "Скорая помощь" (Норвегия) про врачей "скорой помощи", которые на вызове сталкиваются с румынскими эмигрантами.

Комиссар Катани получил приз "Верю"

Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, известный по роли комиссара Катани в сериале "Спрут", получил спецприз "Верю. Станиславский".

"Страны Евросоюза решили продлить санкции против России. А вы мне вручили премию. Это несправедливо", - сказал Плачидо, получая приз. "Какие санкции? На все санкции мы ответим творчеством", - ответил на это президент ММКФ, режиссер Никита Михалков, который вручал награду.

Плачидо под аплодисменты зала признался в любви к России. "Я чувствую себя русским гражданином. Почему мы должны оборачиваться на США? Я всегда оборачивался на Россию, которая подарила мне великих писателей", - сказал он. Актер пояснил, что он стал тем, кем стал, благодаря русской культуре и литературе - Пушкину, Толстому, Достоевскому Пастернаку.

После церемонии награждения покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.

Московский кинофестиваль в 39-й раз проходил в столице 22-29 июня. В этом году в основной конкурс было представлено 13 фильмов. В состав жюри также входили режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).

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