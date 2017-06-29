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Андрей Кончаловский получил кинопремию мира в Мюнхене

Культура
29 июня, 23:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Премия присуждается деятелям кино, чье творчество "помогает возвести мосты, провозглашая ценности гуманизма и толерантности"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский режиссер Андрей Кончаловский получил премию мира "Мост" за свою картину "Рай" на 35-м Мюнхенском кинофестивале. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Кончаловского.

Премия была учреждена в 2002 году Мемориальным фондом Бернхарда Викки - австрийского режиссера и актера, мировую известность которому принес фильм "Мост" о трагической истории бессмысленной обороны моста в конце Второй мировой войны.

Награда присуждается деятелям кино, чье творчество "помогает возвести мосты, провозглашая ценности гуманизма и толерантности".

Исполнительница главной роли в фильме "Рай" Юлия Высоцкая также была удостоена премии "Мост" за лучшее исполнение женской роли в иностранном фильме.

О ленте

В картине переплетаются судьбы русской эмигрантки Ольги, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, офицера СС. Среди исполнителей - актеры Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт, Виктор Сухоруков.

Мировая премьера состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Кончаловский был удостоен "Серебряного льва" за режиссуру. Картина также получила "Золотого Орла" и "Нику" в нескольких номинациях - как лучший фильм, за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.

О фестивале

Мюнхенский кинофестиваль проводится с 1983 года и является вторым по величине в Германии после Берлинале. В этом году в смотре представлено 180 картин, в том числе состоится 45 мировых премьер.

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Кончаловский, Егор Андреевич
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